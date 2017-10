Evelin Hensel bedankte sich am Ende als eine von rund 50 Teilnehmern für einen "informativen Abend". Dennoch war zuvor erneut Kritik am Seniorenforum aufgeflammt. Sie kam aber von bekannter Seite, erntete den ebenso schon häufig diskutierten Widerspruch und belastete insofern die von vielen positiv beurteilte Veranstaltung nicht wirklich.

Gut 90 Prozent gegen Beirat

Selbstbehauptung wichtig

Neue Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen Nicht nur auf ihrer Homepage im Internet hat die Stadt unter der Rubrik 50plus & Senioren alle Termine und Infos für diese Generation gebündelt abgebildet. Sie hat neben dem Seniorenbeauftragten auch eine Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen neu eingerichtet, die mit den Fachkräften Kerstin Bauer und Verena Preisinger besetzt ist. Darauf wies Sozialamtsleiter Martin Reinhardt hin und warb gleichzeitig dafür, dass die zwei Damen Neugründungen von Gruppen unterstützen, sie begleiten und beraten in vielen relevanten Fragen. Rund 50 Selbsthilfegruppen gibt es nach seiner Auskunft bereits in der Stadt und im Landkreis. Ihren Mitgliedern würden sie bei den jeweiligen spezifischen Anliegen Halt und Orientierung geben, oft drohende Isolation aufheben, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen und den Erfahrungsaustausch untereinander fördern. (ath)

Es war Konny Schmid vom Verein der pflegenden Angehörigen gewesen, die am Donnerstagabend im ACC noch einmal den Versuch unternahm, statt des nun etablierten Forums für einen Seniorenbeirat in Amberg zu werben. Sie sah darin einen "himmelweiten Unterschied", weil ein solches gewähltes Gremium nach ihrer Ansicht eher Veränderungen bewirken könne, die oft die Zustimmung von Stadt oder Politik bräuchten. Das Seniorenforum dagegen ähnelt einer Bürgerversammlung, ohne dass die Themen stets verbindlichen Charakter zur Bearbeitung oder Lösung hätten, schilderte Schmid ihre Wahrnehmung.In beiden Punkten widersprach ihr Bürgermeister Martin Preuß heftig. Zum einen, weil die Stadt als Veranstalter und zentraler Ansprechpartner die vorgebrachten Anliegen und Wünsche sehr wohl ernstnehme. Zum anderen sei es falsch, die Meinungen vieler Menschen auf ein "verkleinertes Gremium von zwölf Leuten abzuschmelzen". Tatsächlich waren zum Seniorenforum im ersten Stock des ACC alle Bürger eingeladen und hatten Gelegenheit, sich mit ihren Fragen, Anregungen und Kritik zu melden. Preuß betonte, dass die Stadt bereit sei, berechtigte Interessen "umzusetzen". Außerdem sei diese Form der "Teilhabe" in den letzten Versammlungen von einer breiten Mehrheit "sehr geschätzt" und obendrein von ihr beschlossen worden."Das wurde hier rege diskutiert und zur Abstimmung gestellt", rechtfertigte Preuß das Seniorenforum und zitierte dazu noch einmal das Votum jener Entscheidung. Von 51 anwesenden Vertretern vieler in der Seniorenarbeit Aktiver hätten 47 für ein offenes Forum und gegen einen fest installierten Beirat gestimmt. Dieser Disput, den vereinzelte Redebeiträge teils für und wider stützten, war noch das kritischste, wenngleich "abgehakte" Thema am Donnerstag. Das lag auch daran, dass mehrere Vorträge über gut eine Stunde einen großen Teil des Abends betritten. Davon war neben Evelin Hensel, der Vorsitzenden des Kneipp-Vereins, der Großteil der Teilnehmer begeistert. Ging es doch um den aktuellen Schwerpunkt Einbruchsschutz, den Kriminalhauptkommissar Wolfgang Sennfelder vorstellte - auch, um den Vertretern der verschiedenen Organisationen anzubieten, dass er mit diesem und weiteren Sicherheits-Themen der Polizei gerne zu ihnen kommen könne.Außerdem gab Klaus Inderst, der Vorsitzende der Amberger Kampfkunstschule, Tipps zur Selbstbehauptung und vermittelte Methoden, wie Senioren oder vermeintlich schwächere Bürger gar nicht erst Opfer von An- und Übergriffen werden. Auch Inderst machte Werbung für die entsprechenden Kurse und Angebote seines Vereins und stieß damit auf ebenso große Resonanz. Last, but not least blickte Ambergs Seniorenbeauftragter Herbert Holler auf den 50plus- Fit-&Aktiv-Tag der Stadt zurück, der mit seinem vielfältigen Programm erneut genau die Themen und den Nerv der älter werdenden Generation getroffen habe. (Im Blickpunkt)