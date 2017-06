Als Kind Respekt vorm alten Ratzinger

Amberg. (gfr) Zwei, die sich auf Anhieb verstehen, hieß es vor zwei Jahren in der Amberger Zeitung. Und gut verstanden haben sich Oberbürgermeister Michael Cerny und Maria Dippel, die älteste Ambergerin, die am Freitag ihren 103. Geburtstag feiern konnte, auch dieses Mal.Termine wie diese nimmt er gerne wahr, sagte der OB. Vor allem, wenn die Jubilare auch noch rüstig sind. Cerny gratulierte im Namen der Stadt, überreichte einen Geschenkkorb mit Süßem und war auch als Bote von Ministerpräsidenten Horst Seehofer unterwegs, der in einem persönlichen Schreiben seine Glück- und Segenswünsche ausdrückte. Die Jubilarin möge ihr hohes Alter als Gnade empfingen, ließ Seehofer übermitteln. Besonders freute sich die 103-Jährige über das flauschige Badetuch mit aufgesticktem bayerischen Wappen. Dass sie die älteste Ambergerin ist, freue sie. Sie arbeite mit Nachdruck daran, auch Bayerns älteste und vor allem rüstigste Seniorin zur werden.Zur Welt kam Maria Dippel am 2. Juni 1914 in Freising, die Kindheit verbrachte sie in Marktl am Inn, und in der Volksschule hatte sie den eigenen Vater als Lehrer. Die beiden Ratzinger-Brüder kannte Maria aus der Schule. Vor dem Vater des späteren Papstes, dem Dorfgendarm, habe sie als Kind großen Respekt gehabt.Maria Dippel lernte kaufmännische Angestellte, arbeitete bei den Vereinigten Aluminium-Werken in Töging, später in Schwandorf, wo sie ihren Mann Theodor kennenlernte und 1938 heiratete. Ein Sohn und eine Tochter kamen zur Welt. Maria Dippel widmete sich dem kleinen Familienunternehmen, versorgte den Haushalt und kümmerte sich um die Kinder. Im Laufe der Jahre kamen fünf Enkel und mittlerweile auch acht Urenkel hinzu. Schwandorf wurde der Lebensmittelpunkt, denn Theodor Dippel hatte es zum VAW-Leiter gebracht. Aber die Rente konnte er nicht mehr genießen, er starb 1975, kurz nachdem er sich aus der Arbeit zurückgezogen hatte.Maria Dippel war immer eine leidenschaftliche Bridge-Spielerin, liebte aber auch andere Kartenspiele und die Handarbeit. Nach dem Tod ihres Mannes reiste sie um die Welt. Sie erinnert sich noch gerne an den Hubschrauberrundflug über den Grand Canyon. Im Oktober 2000 entschloss sich Dippel, ihren Wohnsitz von Schwandorf nach Amberg ins Wallmenichhaus zu verlegen, denn ihre Tochter, eine Ärztin, die ganz in der Nähe wohnt, hat es nun leichter, sich um die Mutter zu kümmern.In Amberg leben derzeit vier 100- und drei 101-Jährige. Aber den Rekord hält Maria Dippel mit 103.