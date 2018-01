Eigentlich wollte ein 21-Jähriger nur eine junge Frau nach Hause bringen. Der Ex-Freund der Dame empfand aber keine Anerkennung für den Gentleman. Stattdessen schlug er am Samstag, 6. Januar, um 5.25 Uhr dem jungen Mann mit der Faust ins Gesicht. Der 21-Jährige kam vorsorglich mit dem Roten Kreuz ins Klinikum.

Ebenfalls am Samstagmorgen, 6. Januar, kam es um 6.10 Uhr vor einem Lokal in der Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 35 Jahre alter Landkreisbewohner stand vor einem verschlossenen Lokal. Das ärgerte den Mann so sehr, dass er mit den Füßen gegen die Eingangstüre donnerte. Eine 26-jährige Passantin maßregelte ihn deshalb. Prompt bekam sie von ihm einen Schlag ab und ging daraufhin zu Boden. Schnell eilte ihr 29-jähriger Freund zur Seite. Doch auch er erntete von dem renitenten Nachtschwärmer Schläge im Gesicht. Die junge Dame wurde ins Klinikum St. Marien gebracht. Gegen den 35-Jährigen läuft eine Anzeige wegen Körperverletzung.Einen Tag später, am Sonntag, 7. Januar, um 4.20 Uhr, zwinkerte ein 22 Jahre alter Nürnberger einer jungen Dame in einem Lokal in der Unteren Nabburger Straße zu. Das hätte er nicht tun dürfen - wenn es nach dem Freund, einem 21-jährigen Amberger, gegangen wäre. Eifersüchtig verpasste er dem vermeintlichen Kontrahenten drei Ohrfeigen. Durch die hinzugerufene Polizei wurde ein Verfahren gegen den 21-Jährigen wegen Körperverletzung eingeleitet. Offensichtliche Verletzungen hatte der Geschädigte laut Pressebericht der Polizei nicht. Nur 20 Minuten später ereigente sich der nächste Gewaltakt: Aufgrund eines Streites in einem Imbiss in der Bahnhofstraße gerieten sich am Sonntag, 7. Januar, gegen 4.40 Uhr, sieben Personen in die Haare. Nachdem sie aus dem Imbiss verwiesen wurden, bekamen drei von ihnen von drei anderen Schläge ins Gesicht.Die Beschuldigten, alle etwa um die 25 Jahre alt, waren nach Auskunft der Geschädigten auf Streit aus. Sie liefen nach dem Angriff schnell davon. Die Polizei, welche erst zu einem späteren Zeitpunkt informiert worden war, konnte auch bei einer sofort eingeleiteten Fahndung niemanden mehr antreffen. Die drei Geschädigten, 21 und 22 Jahre alt, aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach, erlitten leichte Verletzungen im Gesichtsbereich. In allen Fällen war jeweils Alkohol im Spiel.