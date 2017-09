1379 gelaufene Runden, 1326 geradelte Kilometer: Der Förderverein Hl. Dreifaltigkeit brachte auch heuer wieder zahlreiche Läufer und Radler auf die Bahn. Natürlich für einen guten Zweck.

Amberg . (ads) Einen großen Erfolg konnte der Förderverein der Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit mit seinem siebten Lauf- und Radltreff heuer verbuchen. Läufer und Radler trotzten dem schauerartigen Regen und zeigten durch ihren sportlichen Einsatz Engagement für die Pfarrei. Durch die 1379 gelaufenen Runden und die 1326 geradelten Kilometer erzielten sie mit der Aktion über die großzügigen Sponsoren eine Summe von 5110 Euro, die vollständig in die Sanierung des Dachs der Dreifaltigkeitkirche fließen werden.Nach einjähriger Pause im vergangenen Jahr aus gesundheitlichen Gründen leistete heuer in bewährter Weise Josef Weigl vom Förderverein wieder die überwiegende Organisationsarbeit. Als Basis für das Gelingen der Aktion fand er im Vorfeld auch großzügige Sponsoren und Spender. Allerdings glaubte Josef Weigl am Aktionstag selbst angesichts des trostlosen Wetters nicht so recht an den Erfolg. Dabei hatte er nicht mit der Solidarität der Amberger Vereine mit der Pfarrei gerechnet und auch dem großen Engagement der Pfarrfamilie. Neben den Pfarreimitgliedern beteiligten sich viele Sportler. Die Radler der Pfarrei wurden vom ADFC unterstützt. 37 Läufer aus der Pfarrei, sieben Jugendmannschaften des FC Amberg und 16 Jugendliche Leichtathleten des ESV und TV sowie vier Athleten vom Box-Club Amberg legten insgesamt 1379 Runden im Schanzl-Stadion zurück, 42 Radler strampelten 1326 Kilometer auf der Strecke nach Wolfring und zurück herunter. Dank der Unterstützung der Aktion durch die Sponsoren und Spender belief sich der Erlös der Aktion auf 5110 Euro. Josef Weigl bedankt sich im Namen des Fördervereins bei allen, die dazu beigetragen haben, dass die Aktion erneut zum großartigen Erfolg wurde.