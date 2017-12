Was braucht die Altstadt? Leben und spannende Aktionen, die dafür sorgen! Am Sonntag ist es ein geheimnisvoller roter Buzzer, der in der Rathausstraße steht und Neugierige anzieht. Sie wollen sehen, was passiert, wenn man drückt. Antwort: Ein Chor springt aus dem Café Robert's und singt zur Überraschung und Freude der Zuschauer ein Ständchen.

Es ist das junge Amberger Ensemble Vox Aeterna, das bei diesem Spaß mitmacht, der vorher hochgeheim gehalten wurde. Das heißt, keiner wusste, was beim Betätigen des via AZ, Onetz, Facebook und Antenne Bayern angekündigten Knopfs geschieht. Insofern war es am Nachmittag des dritten Advent in unmittelbarer Nähe zum Weihnachtsmarkt eine echte Überraschung, die gut ankam. Beim Publikum und als Idee, mit solchen Momenten für Spannung in der City zu sorgen.Genau darum geht es dem Mann, der dahintersteckt: Alexander Viebig ist Filmproduzent und Amberger, der etwas für seine Heimatstadt tun will. Es stört ihn nach eigenen Worten, dass so oft von Leerständen in der City die Rede ist und dass es "Stimmen gibt, die behaupten, Amberg stirbt aus". Dagegen bildeten sich bereits einige Initiativen, denen sich Viebig anschließen will, um die Innenstadt lebendig zu halten.Die Idee mit dem roten Buzzer samt dem darum gemachten Geheimnis inklusive medialer Inszenierung stammt von ihm. Ganz neu ist sie nicht, sagt der 22-Jährige, der das aus den USA kennt. Dort in New York hat er selbst schon solche Buzzer-Aktionen mit Überraschungsgästen und spektakulären Aktionen erlebt. Immer mit dem Ziel, Menschen anzulocken, zu erfreuen, zum Staunen zu bringen und positiv für die Sache und ihre Stadt zu begeistern.Also, was New York recht ist, kann Amberg nur billig sein - oder umgekehrt. Hauptsache, es schafft Aufmerksamkeit und trägt dazu bei, dass die Vilsstadt positiv wahrgenommen wird und im Gespräch bleibt. Über diese hehren Ziele hinaus wollte Viebig den Amberger Kindern Sebastian (6) und Florian Schön (3) sowie Doris Lipp aus Nabburg, die als Erste drückten, sowie allen Weiteren, die danach kamen, eine Freude bereiten. Inklusive hübschem blonden Weihnachtsengel Judith Taubmann, der jedem eine Geschenktüte mit Süßem überreichte. Schließlich hieß die Aktion "Escape everyday", was bedeutet, den Alltag für die Menschen etwas spannender und bunter zu machen.