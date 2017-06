Eine sorgfältige Händedesinfektion ist die wichtigste Maßnahme im Kampf gegen Infektionserreger. Deshalb organisiert die Hygiene-Abteilung am Klinikum bei der Aktion "Saubere Hände" jedes Jahr einen Hygiene-Tag. So auch dieses Jahr.

Stationen erkunden

Thema hat Priorität

Die Organisatoren wenden sich damit an jeden. "Unter anderem leiten wir Mitarbeiter, aber vor allem auch Besucher bei der richtigen Handhygiene an", erklärt Stephan Röckelein, Leiter der Hygieneabteilung am Klinikum. "Denn die Desinfektion der Hände dient nicht nur dem Schutz unserer Patienten, sondern natürlich auch den Besuchern und Mitarbeitern."In diesem Jahr stand bei dem Aktionstag vor allem die Hygiene vor sogenannten aseptischen Tätigkeiten im Mittelpunkt. "Das sind Tätigkeiten wie beispielsweise das Wechseln von Verbänden, Legen von Kathetern oder die Endoskopie des Magen-Darm-Traktes", erklärt Röckelein."Auch wenn unsere Mitarbeiter bei diesen Diensten medizinische Handschuhe tragen, ist die Desinfektion vor aseptischen Tätigkeiten ein absolutes Muss." Neben einem Infostand in der Eingangshalle sind die Mitglieder des Hygiene-Teams in diesem Jahr außerdem auf den Stationen des Klinikums unterwegs gewesen, um möglichst viele Mitarbeiter und Besucher mit ihrer Aufklärungsaktion zu erreichen. Wie jedes Jahr gab es außerdem ein Quiz zum Thema "Hygiene". "Abgefragt wurden unter anderem die wichtigsten Indikationen für die Händedesinfektion - diesmal ging es auch da vor allem speziell um die aseptischen Tätigkeiten", erläuterte der Abteilungsleiter. "Das Quiz hilft uns, zu sehen, bei welchen Themenbereichen es eventuell noch Schulungsbedarf gibt." Außerdem gab es dabei für drei Mitarbeiter etwas zu gewinnen: Und zwar jeweils eine Geldgutschrift auf dem Mitarbeiterchip, mit dem im Klinikum zum Beispiel im Kiosk, in der Cafeteria oder im Speisesaal bargeldlos bezahlt werden kann. Alle Fragen richtig beantwortet hatten zwar viele Mitarbeiter, per Los ging allerdings der 1. Platz an Ursula Kalla. Den 2. Platz belegte Bianca Höppe, den 3. Platz sicherte sich Jessica Weiß."Wir freuen uns über das Engagement des Hygiene-Teams", erklärte Dr. Harald Hollnberger, der Ärztliche Direktor des Klinikums. "Durch Aktionen wie diese werden Theorie und Praxis in Sachen Hygiene gut verlinkt und unsere Mitarbeiter und Besucher profitieren davon. Das Thema Hygiene hat für uns oberste Priorität", bekundete Hollnberger.Das zeige sich daran, dass das Krankenhaus mit Professor Hossain als neuem Chefarzt der Mikrobiologie in Amberg und Weiden seit Anfang des Jahres einen Experten in Sachen Krankenhaushygiene vor Ort habe, der die Ärzte beratend unterstützt - zum Schutz der Patienten.