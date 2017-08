Für die allermeisten ist es nur ein kleiner Pieks, der ihr Kind vor großem Schaden bewahren kann. Für manche Eltern jedoch legen Impfungen den Grundstein zu ernsthaften Leiden wie Autismus. Ein neues Gesetz soll nun höhere Impfquoten bewirken.

Regionale Unterschiede

Pockenfreie Welt

Nachwirkung der DDR

Hintergrund Die Masern sind eine durch Viren ausgelöste, hoch ansteckende Krankheit. Übertragen werden sie von Mensch zu Mensch, zum Beispiel beim Niesen oder Sprechen, durch Tröpfcheninfektion. In der Regel erkranken alle Personen, die Kontakt zu einem Erkrankten hatten, sofern sie nicht geimpft oder durch eine durchgemachte Masernerkrankung geschützt sind. Masern sind bereits mehrere Tage vor Auftreten der ersten Krankheitszeichen ansteckend und unterliegen der Meldepflicht. In Deutschland erkranken jedes Jahr mehrere 100 Menschen an Masern, selten treten Todesfälle auf. Vor allem bei Erwachsenen verläuft die Krankheit häufig schwer. Masern schwächen das Immunsystem, zusätzliche Erreger können Komplikationen wie Mittelohrentzündung, Bronchitis oder Lungenentzündung verursachen.



Bei etwa einem von 1000 Erkrankten kommt es zu einer Gehirnentzündung. Etwa zehn bis 20 Prozent der Betroffenen sterben daran, das entspricht etwa einem Toten auf 10 000 an Masern Erkrankten. Bei etwa 20 bis 30 Prozent (2 bis 3 pro 10 000) bleiben schwere Folgeschäden wie eine geistige Behinderung und Lähmungen zurück. Sehr selten kann sechs bis acht Jahre nach der Masernerkrankung eine sogenannte SSPE, die subakute sklerosierende Panenzephalitis, auftreten. Das Risiko wird auf 20 bis 60 Fälle pro 100 000 Masern-Fälle geschätzt. Die SSPE ist durch eine unaufhaltsame und schleichende Zerstörung der Zellen des Gehirns gekennzeichnet und führt nach zwei bis drei Jahren zum Tod. In Deutschland traten von 2003 bis 2009 insgesamt 19 SSPE-Fälle bei Kindern unter 16 Jahren auf.



Die Masern-Mumps-Röteln-Schutzimpfung wird von Impfgegnern häufig in Verbindung mit späterem Autismus gebracht. 1998 veröffentlichten A. J. Wakefield und andere Wissenschaftler in England eine Studie, die einen angeblichen Zusammenhang zwischen der Masern-Impfung und Morbus Crohn sowie Autismus bei zwölf Kindern beschrieb. Es stellte sich aber heraus, dass der Wissenschaftler die Studien-Ergebnisse gefälscht hatte.



Quelle: www.impfen-info.de (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung)

Zum Thema:



Amberg/Weiden. Deutschland hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt - ein "Nationaler Aktionsplan 2015 bis 2020" soll durch lückenlose Schutzimpfungen bundesweit zur Ausrottung der Masern und Röteln führen. Auf dem Weg dorthin hat der Bundestag erst im Juni einen Gesetzentwurf verabschiedet. Demnach müssen Kindertagesstätten alle Eltern, die bei der Anmeldung ihres Nachwuchses keinen Nachweis über eine Impfberatung vorlegen können, beim Gesundheitsamt melden.Eine allgemeine Impfpflicht, wie sie angesichts regelrechter Masern-Epidemien beispielsweise Italien eingeführt hat, ist jedoch nicht im Gespräch. Ungeimpfte Kinder im Alter bis zu sechs Jahren werden in Italien künftig nicht in Krippen, Kindergärten oder Vorschulklassen aufgenommen. Die Eltern schulpflichtiger Kinder ab sechs Jahren, die nicht geimpft sind, müssen hohe Bußgelder zahlen.Dr. Roland Brey, der Leiter des Amberger Gesundheitsamtes, findet den deutschen Verzicht auf eine Impfpflicht vernünftig: "Man sollte besser nicht mit Zwang arbeiten", sagt er. Es gebe außerdem immer Schlupflöcher, jede Regelung könne unterlaufen werden. Allerdings verspricht sich der Mediziner auch vom neuen Gesetzentwurf nicht allzu viel: "Überzeugte Impfgegner erreicht man damit nicht."Damit Masern und Röteln in einem Land als eliminiert gelten, darf es nach den Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mindestens zwölf Monate lang keine endemische, das heißt in der Region andauernd gehäufte Übertragung von Mensch zu Mensch gegeben haben. Ein Etappenziel der Bundesregierung war eine Quote von 95 Prozent für die erste und zweite Masern-Mumps-Röteln-Impfung bei Kindern und Jugendlichen in allen Regionen der Bundesrepublik. Damit würde zumindest der sogenannte Herdenschutz erreicht: Er bewahrt auch jene Personengruppen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden dürfen oder können, durch eine Unterbrechung der Infektionskette ziemlich sicher vor einer Ansteckung.Im Jahr 2013 ergaben die Daten der Schuleingangsuntersuchungen der Länder jedoch erst eine Masern-Impfquote von lediglich 92,6 Prozent. Dies sagt zudem noch nichts darüber aus, wie gut in einzelnen Gebieten "durchgeimpft" wird. So zeigt der im Juli publizierte Versorgungs-atlas des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland, dass regional recht unterschiedliche Quoten erreicht werden. Vor allem im Süden und Südosten Bayerns scheint es demnach viele Impfskeptiker zu geben. "Das hängt wohl mit einer gewissen Klientel unter den Eltern zusammen", kommentiert Brey das Phänomen: "In diesen Regionen leben besonders viele kritische Akademiker", vermutet der Amtsarzt.Tatsächlich haben die Autoren des Versorgungsatlas' einen Zusammenhang zwischen Impfquoten und sozialem Milieu festgehalten. Die durchschnittlich höchsten Quoten wiesen jene Regionen auf, die andererseits auch über die durchschnittlich höchste Arbeitslosigkeit, die höchste Quote an Sozialleistungsempfängern und das niedrigste durchschnittliche Haushaltseinkommen verfügten. Südbayern, eine im Vergleich besonders wohlhabende Region, fiel demgegenüber durch eine besonders niedrige Impfquote auf. Dort, heißt es in der Studie, seien einerseits viele impfkritische Eltern, aber auch skeptische Ärzte zu finden.In der Oberpfalz liegt die Impfquote bis zur Einschulung zwar über dem bayerischen Durchschnitt, jedoch immer noch unter dem Minimalziel von 95 Prozent. "Es dauert halt ein bisschen länger, bis sich das durchsetzt", meint Brey und merkt an: "Gerade in Bayern sind in jüngster Zeit viele ältere Kinder an Masern erkrankt." Man habe nun erkannt, dass vor allem junge Erwachsene und ältere Jugendliche nicht über einen ausreichenden Schutz verfügten, da sie oft nur ein Mal immunisiert worden seien. An sie und generell an alle nach 1970 Geborenen werde daher nun verstärkt appelliert, die Impfung auffrischen beziehungsweise nachholen zu lassen.Dass es möglich ist, Infektionskrankheiten durch Schutzimpfungen gänzlich auszurotten, zeigt das Beispiel der Pocken. Ein konsequentes Impf- und Bekämpfungsprogramm der WHO und anderer Gesundheitsorganisationen führte dazu, dass die WHO die Welt im Jahr 1980 für pockenfrei erklärte. Und im Gegensatz zu heute war Bayern einst Vorreiter im Bereich der Vorbeugung: Das damalige Königreich führte nämlich bereits am 26. August 1807 als weltweit erstes Land eine Pocken-Impfpflicht ein. Dabei war diese moderne Form der Schutzimpfung erst kurz zuvor vom englischen Landarzt Edward Jenner entwickelt und erstmals erprobt worden. Die ab 1967 weltweit von der WHO vorgeschriebene Impfpflicht gegen Pocken endete in Westdeutschland 1976.Brey glaubt trotzdem, dass sich gesetzliche Impfpflichten nur in einem "Obrigkeitsstaat" durchsetzen ließen. "In einem liberalen Rechtsstaat kann man nicht von oben herab über die Bürger bestimmen", sagt er. "Bei den Pocken haben noch alle mitgezogen, das ist in der heutigen Welt nicht mehr zu erreichen." Dass die neuen Bundesländer gegenüber dem Westen immer noch eine überdurchschnittlich hohe Impfmoral aufweisen, führt der Mediziner auf die Nachwirkung der politischen Verhältnisse in der DDR zurück. "Heute tragen auch das Internet und die sozialen Medien viel dazu bei, dass zum Teil abstruse Theorien über Impfschäden kursieren", sagt Brey. Dem sei schwer beizukommen: "Normale Leute, aber auch manche Ärzte und Heilpraktiker sind da oft völlig irrational. Es sind halt viele Emotionen mit im Spiel." Man müsse die Impfskeptiker dennoch ernst nehmen - wenn aber beispielsweise behauptet würde, das Masernvirus gebe es gar nicht, "dann ist einfach keine Diskussionsbasis mehr da".