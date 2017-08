Eine Erfolgsgeschichte wird fortgesetzt, davon zeigte sich Bürgermeister Martin Preuß überzeugt, als er mit den Beteiligten das Programm für den "50plus Fit + Aktivtag" am Sonntag, 1. Oktober, vorstellte. Schwerpunktmäßig geht es um das Thema Sicherheit, so Organisator Herbert Holler.

Zum fünften Mal Erst waren es die Seniorentage, die über zwei Tage liefen, jetzt gibt es die Nachfolgeveranstaltung in Form des "50plus Fit + Aktiv Tags", der am Sonntag, 1. Oktober, zum inzwischen fünften Mal im ACC über die Bühne gehen wird. Geboten ist ein vielfältiges Programm, das nicht nur unterhaltsam ist, sondern auch Beratung und diverse Informationen beinhaltet. "Wir hoffen auf einen regen Zuspruch, damit es ein guter und erlebnisreicher Tag wird", sagte Organisator Herbert Holler von der städtischen Seniorenstelle.



Bürgermeister Martin Preuß musste allerdings schmunzeln, als er einen Punkt im Programmheft las: Tattoo-Entfernung. Das sei aber durchaus auch ein Thema, das Menschen ab 50 interessiere, meinte Holler dazu. (san)

Den Beitrag des Klinikums St. Marien stellte Pflegedirektorin Kerstin Wittmann vor. An einem Infostand werden Blutdruck und Puls gemessen. "Heiß begehrt ist auch immer unsere Wellness-Oase mit Kopf-, Hand- und Nackenmassage." Sie kündigte außerdem einen Vortrag des neuen Chefarztes der Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie, Dr. Wolfram Schief, an. Er wird über die minimal-invasive Krebschirurgie sprechen. In Kooperation mit der Amberger Zeitung wird es außerdem einen Sitztanz mit der Zeitung geben. Dafür zeichnen Margarete Hirsch und ein Team des Klinikums verantwortlich. Mehr verraten wollte Hirsch nicht: "Lassen Sie sich überraschen."Die Volks- und Raiffeisenbank ist nach Worten ihres Vorstands Dieter Paintner mit einem Infostand und Versicherungspartnern, aber auch mit einem Heißluftballon vertreten. Verlost werden drei Plätze für eine Ballonfahrt über Amberg. Vorführungen von Kindern und Erwachsenen sowie ein zehnminütiges Mitmachprogramm bietet die Kampfkunstschule von Klaus Inderst. "Wir wollen Leute dazu bewegen, sich zu bewegen", erklärte er. Denn: "Je fitter ich bin, desto besser kann ich mich verteidigen." Auch Oberpfalzmedien/Amberger Zeitung sind mit im Boot beim Aktionstag, laut Marketingleiterin Ilona Stadler mit einem Reisegewinnspiel und einem Infostand. Die Stadtwerke verpflichteten nach Worten ihres Prokuristen Stefan Winkler den Kabarettisten Chris Gnerlich. "Darauf bin ich schon sehr gespannt", sagte Winkler. Außerdem dreht sich bei den Stadtwerken alles um Wellness und Entspannung.Am Marktplatz der Vereine ist unter anderem der ADFC vertreten, um über E-Bikes zu informieren. Dessen Vorsitzende Marita Gierke ist auch für die Modenschau zuständig: zehn Models zeigen die Herbst-Winter-Mode. Mit Gert wartet die DJK 2000 auf. Dieser Alterssimulationsanzug soll den Leuten zeigen, wie man "mit 80 beieinander ist, wenn man ab 50 keinen Sport macht und sich nicht mehr bewegt", so Angelika Hiltner.