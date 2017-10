Mit Martinshorn und Blaulicht rasten am Freitagnachmittag Feuerwehrautos und Rettungswagen durch das Industriegebiet Nord: Bei Herding Filtertechnik war Alarm ausgelöst worden. Dahinter steckte kein Ernstfall, sondern eine groß angelegte Übung für die Feuerwehr Raigering, den Rettungsdienst und die Hundestaffel.

Rund 150 Mitarbeiter verließen die Firmengebäude. Die Ersthelfer zählten durch und erstatteten Meldung an den Brandschutzbeauftragten Hermann Prölß: "Drei bis fünf Personen fehlten." Diese Information kam schließlich bei Einsatzleiter Thomas Penzkofer an. Damit war die Feuerwehr am Limit.Die Rettungshundestaffel wurde alarmiert. Es schlug die Stunde von Lucy, Pepsi und Mia. Die drei Vierbeiner suchten mit ihren Besitzerinnen blitzschnell die Hallen ab. Für Sabrina Batek und Pepsi (3) war es die erste Übung. Dementsprechend aufgeregt war das Team. Die Hündin schnupperte an einer Trinkflasche des Vermissten und nahm sofort gezielt die Fährte auf - obwohl der Mitarbeiter tagsüber in viele Richtungen unterwegs gewesen war. Die letzte Spur führte weit abseits der Hallen hinter Büsche. "Alles hat zügig funktioniert", lobte Thomas Penzkofer den Einsatz von BRK, Rettungshundestaffel und Feuerwehr.