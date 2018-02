"Medien begreifen, Medien nutzen" - unter diesem Motto ruft das bayerische Kultusministerium zur Medienerziehung an Schulen im Freistaat auf. Die Albert-Schweitzer-Grundschule befindet sich laut einer Pressemitteilung "auf einem guten Weg, das digitale Lehren und Lernen zu etablieren". Bester Beleg sei der neue Computerraum.

Im Beisein von Wolfgang Meier (Leiter des städtischen Schul- und Sportamts), der stellvertretenden Elternbeiratsvorsitzenden Simone Rumpler und Rektorin Marion Weigl wurde der mit 15 Arbeitsplätzen ausgestattete Arbeitsraum nun offiziell in Betrieb genommen. Für die Umrahmung sorgten die Chor-Kinder der Schule unter der Leitung von Lehramtsanwärterin Caroline Pirzer."Wir wünschen uns einen neuen Computerraum, weil wir an den PCs üben, lernen, nachschauen wollen." Das war auf den Plakaten zu lesen, auf denen die Schüler Gründe für den Aufbau des Raumes gesammelt hatten. Jetzt bietet sich den Mädchen und Buben die Möglichkeit, im Internet mit Suchmaschinen für Kinder zu recherchieren, Fragen zu Büchern zu beantworten, das Rechnen mit dem Zahlen-Zorro zu üben und mit digitalen Lernprogrammen ihr Wissen zu festigen. Ab dem zweiten Halbjahr wird zusätzlich eine Arbeitsgemeinschaft Digitales Lernen angeboten."Wir danken allen Sponsoren für die finanzielle Unterstützung", sagte Rektorin Marion Weigl. So hatte der Elternbeirat mit seinem Vorsitzenden Wolfgang Fahrnholz zu einer Elternspendenaktion aufgerufen, der großzügig nachgekommen worden sei. Auch die Volksbank und Siemens beteiligten sich finanziell. Die Stadt half in Person von Fachmann Christoph Weigert aus der IT-Abteilung,