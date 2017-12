Die Polizei geht in ihrem Pressebericht vom Montag davon aus, dass es sogenannte Stadtrundenfahrer waren, die sich am Samstagabend im Parkdeck an der Kräuterwiese versammelt hatten. Die Rede ist von neun Personen und mehreren Autos. Wörtlich heißt es: "Die jungen Männer diskutierten lautstark, hörten Musik und konsumierten teilweise Alkohol, was im Sommer bereist zu mehrfachen Beschwerden Anlass gab." Um die Nachtruhe der Anwohner nicht zu gefährden und um die allgemeine Hausordnung zu wahren, sei allen ein Platzverweis erteilt worden. Der Aufenthalt ist laut Polizei nur zum Parken gestattet. Deshalb werden die Autofahrer, die zwischen 19 und 27 Jahre alt sind, angezeigt.