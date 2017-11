Fast 30 Jahre ist es her, dass der Bezirk in Regensburg Medizingeschichte schrieb. Der Anstoß dazu ist allerdings in Amberg zu suchen.

Bei einem Kurzbesuch informierte sich Bezirkstagspräsident Franz Löffler in Begleitung der hiesigen Bezirksräte Martin Preuß und Richard Gaßner über die Arbeit in der Bundesgeschäftsstelle des Vereins Schädel-Hirnpatienten in Not. Dessen Gründer und Vorsitzender Armin Nentwig erinnerte daran, dass er vor 30 Jahren für seinen Sohn, der nach einem Lawinenunfall im Wachkoma lag, mit dessen Versorgung "alleine dagestanden sei". Das sei so weit gegangen, dass er kein Krankenbett gefunden habe, da das Krankheitsbild "Wachkoma" damals nahezu unbekannt gewesen sei.Vielmehr habe europaweit eine beschleunigte Organentnahme im Vordergrund gestanden. Aber, so Nentwig, Wachkomapatienten seien keine Toten. Als sein Sohn dann verstorben sei, habe er den Verein Schädel-Hirnpatienten ins Leben gerufen, eine Fachzeitschrift aufgelegt und bei Dr. Gerhard Weber, dem damaligen Chefarzt am Bezirksklinikum Regensburg, Unterstützung gefunden.1989 habe der Mediziner ein Positionspapier für Neurorehabilitation entwickelt, das den Bezirk Oberpfalz als ersten Regierungsbezirk in Deutschland überhaupt veranlasst habe, dass entgegen der bis zu diesem Zeitpunkt üblichen, aber eher skandalösen Unterversorgung den Schädel-Hirn-Verletzten endlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt worden sei. Hier sei Pionierarbeit geleistet worden, betonte Nentwig. Und Dr. Gerhard Weber unterstrich, dass Regensburg damals die zu diesem Zeitpunkt beste Neurorehabilitation in Bayern aufgebaut habe.In Regensburg sei mithin "Medizingeschichte" geschrieben worden, so Bezirkstagspräsident Franz Löffler und die Bezirksräte Martin Preuß und Richard Gaßner ergänzten, dass viele Pflegeheime an ihre Grenzen stoßen würden, mehr Beratungsbedarf bestehe und der Bezirk gefordert sei und sich der aktuellen und immer schwieriger werdenden Situation anpassen müsse.