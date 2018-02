Es waren die AZ-Leser, die den Namen für Bruckmüllers Bock einst mitbestimmten. "Superator" passt gut, entschieden sie vor fast 50 Jahren - so heißt das Bier zur Fastenzeit bis heute. Ebenso bleibt die Brauerei ihrem traditionellen Ritual zum Anstich gerne treu.

Damit das fastende Volk die Zeit von Aschermittwoch bis Ostern "heil übersteht", dafür brauten die Mönche schon im Mittelalter ihr Spezialbier ein. Heute besorgen das die Amberger Brauereien, wobei das Unternehmen Bruckmüller mit seinem Standort in der Vilsstraße - einstmals Franziskanerkloster - tatsächlich schon seit über 500 Jahren auf dieser Mönchstradition aufbaut.Im Bräuwirtshaus zapfte am Freitagabend CSU-Fraktionsvorsitzender Dieter Mußemann das erste Fass Superator offiziell an. Drei Schläge waren notwendig, um den Zapfhahn so ins Holz zu treiben, dass kein Tropfen des Doppelbocks danebenging.ist unbestritten eine Bierstadt, betonte Mußemann und wies darauf hin, dass mehr als ein halbes Jahrhundert vor Erlass des bayerischen Reinheitsgebots die Franziskaner in der Vilsstraße schon Bier gebraut hatten. 1490 schließlich sei die erste Amberger Klosterbrauerei, das "preuwhaus der parfusser", gegründet worden, das seit 1803 von der Familie Bruckmüller geführt wird.Vor rund fünf Monaten hat Braumeister Anton Bruckmüller seinen Superator mit 18 Prozent Stammwürze getreu dem Reinheitsgebot von 1516 hergestellt. Er nahm dafür nach eigener Auskunft nur Hollertauer Hopfen, Gerstenmalz aus der Region, Hefe und Amberger Quellwasser. Bei Temperaturen um null Grad sei die Würze gelagert, dann gefiltert und abgefüllt worden. So schimmere der Superator in Wiener Farbe und zeige oft erst dann seine Wirkung, wenn der Starkbiergenießer "an die frische Luft kommt". Deshalb solle jeder mit einer kräftigen Speise als Unterlage Vorsorge treffen. Dafür ist Wirt Josef Forster zuständig, der seit über vier Jahrzehnten das Bräuwirtshaus gepachtet hat. Ihr 20-jähriges "Jubiläum beim Bruckmüller als Stimmungsmusiker zum Starkbieranstich" feierte außerdem die Gruppe Dingl-Dangl. Auch deshalb spielte sie besonders gut gelaunt auf.