Die Pläne für den Ruhestand haben bei den dreien, die am Freitag ihre Tätigkeit am Schulamt beenden, eines gemeinsam. "Wir sind als Großeltern gefragt", sagen sowohl Verwaltungsangestellte Sibylle Hausmann als auch ihre Chefs Peter Junge und Heinrich Koch. Daneben soll Zeit für Reisen bleiben, ob nun mit Hurtigruten durch Norwegen oder auf kürzeren Routen mit dem Wohnwagen. Angst vor Langeweile jedenfalls hat keiner.

Im Kurzporträt Peter Junge



Geboren 1952 in Schwandorf; verheiratet, zwei Kinder. Abitur 1973 am Kepler-Gymnasium Weiden. 1974 bis 1977 Lehramtsstudium an der Universität Regensburg. Dienstorte: Schwarzenfeld, Pirk, Tännesberg, Schirmitz, Weiherhammer. Konrektor ab 1996, Rektor ab 2001, weiterer Schulrat an den Schulämtern AM/AS ab 2007, ständiger Stellvertreter des fachlichen Leiters ab 2010, fachlicher Leiter ab 2013.



Heinrich Koch



Geboren 1953 in Schwandorf, verheiratet, zwei Kinder. Abitur 1972 Kepler-Gymnasium Weiden. 1972 bis 1975 Lehramtsstudium in Regensburg. Dienstorte: Wiesau , Windischeschenbach, Erbendorf. Seminarrektor ab 1993, kirchlicher Beauftragter zur Mitwirkung bei der Ausbildung der LAA ab 1995. Weiterer Schulrat in AM/AS ab 2010, ständiger Stellvertreter des fachlichen Leiters und Schulamtsdirektor ab 2014.



Sibylle Hausmann



Sibylle Hausmann, Verwaltungsangestellte im Schulamt, hat ebenfalls am 20. April ihren letzten Arbeitstag. Sie lernte ursprünglich den Beruf des Industriekaufmanns (der hieß damals noch so, die weibliche Form war noch nicht gängig). Nach einer Kinderpause begann sie 1997 in der Verwaltung der Willmannschule und wechselte 1998 ans Schulamt, wo sie für alles, was mit Personal zu tun hat, zuständig war. (ll)

Auch am Freitag, 20. April, könnte es im Schulamt für die drei recht intensiv werden, wenn zwischen 9 und 13 Uhr das Motto "Tag der offenen Bürotür" gilt, das allen Partnern der Behörde die Gelegenheit geben soll, sich ungezwungen von den künftigen Pensionisten zu verabschieden. Unterschiede tun sich allerdings bei der Nachfolgefrage auf. Bei Sibylle Hausmann übernimmt eine Kollegin ihre Aufgaben, es ist aber unklar, ob das Amt die Stelle als solches noch einmal bekommt. Für den fachlichen Leiter (Junge) und seinen Vertreter (Koch) sind die Stellen ausgeschrieben, in Junges Fall soll zum 1. Juni offiziell die Abordnung des neuen Chefs erfolgen, beim Vertreter dürfte es August oder September werden.Gemeinsam ist allen drei, dass sie die gute Atmosphäre im Schulamts-Team loben. Sibylle Hausmann hat das in der Zusammenarbeit mit 14 Schulräten erlebt. Peter Junge erinnert sich, dass ihm der Beruf immer Spaß gemacht habe, auch wenn er es "anfangs als Schulrat vermisste, nicht mehr vor Kindern zu stehen". Koch denkt mit Freude daran zurück, als er in der Grundschule lernte, "Kinder als Persönlichkeit zu sehen, unabhängig von ihrer Leistung". Beim Wechsel ins Schulamt wurde er oft mit der Frage konfrontiert "Was, du gibst deine Ferien auf?"; bereut hat er es aber nicht. "Es war schön hier in Amberg."Dass früher alles schöner war, will keiner der drei bestätigen. Die Technik habe ihr vieles erleichtert, findet Sibylle Hausmann. "Und die Beziehung zur Regierung ist heute viel lockerer." Die Arbeit sei im Lauf der Zeit sicher nicht weniger geworden, meint Junge, "aber wenn das kollegiale Miteinander stimmt, ist das alles zu schaffen". Für Koch ist dabei die Transparenz ein entscheidender Faktor: "Man gibt heute mehr Informationen weiter, es wird offener gearbeitet, das ist auch ein Stück mehr Zufriedenheit."