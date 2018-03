Mamma mia, aus dem Malteserplatz wird immer mehr die Piazza di Pasta. Zwei italienische Restaurants gibt es dort schon, ein drittes kommt bald neu hinzu - im ehemaligen Schwarzkocher. Dann hat Amberg auf nicht mal 50 Metern Entfernung "Tri-colore-Verhältnisse" wie einst, als noch das San Remo an der Neustift-Ecke logierte.





Das ist überhaupt ein gutes Stichwort, denn es ist Franco Piseddu, der Schwiegersohn des früheren San-Remo-Besitzers Vittorio Suma, der den einstigen Kartoffel- und Steak-Spezialisten im Münzinger Hof am Malteserplatz 65 übernimmt. Er hatte zuletzt die Gaststätte im FC-Stadion betrieben, hörte dort allerdings auch deshalb auf, weil sich die damals recht hoch fliegenden Pläne des Fußball-Regionalligisten mit weiteren Erfolgen, Zuschauermassen und sonstigem Besucherzulauf zerschlugen. Doch Piseddu gab nicht auf, als Gastronom mit Leib und Seele suchte er nach einer neuen und wieder zentraler in der Altstadt gelegenen Wirkungsstätte, um im Münzinger Hof fündig zu werden.Genauer gesagt bei Gebäudeeigentümerin Emilie Leithäuser, die die Entscheidung von "Schwarzkocher" Wolfgang Schwarz zur Schließung sehr bedauerte. Der 60-Jährige hatte nach rund sechs Jahren im Juli 2017 aus gesundheitlichen Gründen offiziell aufgehört. Ende vergangenen Jahres dachte er laut Leithäuser zwar noch einmal über einen Wiederbeginn nach, doch die Hausbesitzerin wollte mit dieser nicht ganz gewissen Aussicht das Lokal nicht noch länger leerstehen lassen. Zumal die Räume im Innenhof nicht nur in den vergangenen 20 Jahren seit der Generalsanierung des schmucken Anwesens schon Gaststätte waren. Bereits seit Anfang des 19. Jahrhunderts bis etwa Mitte der 1950er-Jahre logierte hier mit dem "Schwarzen Adler" ein Amberger Traditionswirtshaus.Von der Brauerei Bruckmüller erfuhr Leithäuser von Piseddus Suche. Rasch entschied sich die FDP-Stadträtin nach eigener Auskunft für ihn, weil der Amberger mit italienischen Wurzeln nämlich nicht eine "weitere Pizzeria" plane, sondern ein Ristorante "mit leicht gehobener italienischer Küche". Das bestätigt Franco Piseddu, der natürlich ebenso um die Konkurrenz der anderen beiden Restaurants von Familie Lentini (Südtiroler Weinstube) und Bayram Ayten (Mamma Maria) weiß. Auch deshalb möchte er mit mehr Fisch- und Steakgerichten, hausgemachter Pasta, Vegetarischem und Veganem einen etwas anderen Akzent setzen."Little Italy" soll das Ganze, also das Lokal, dennoch heißen. Derzeit ist er mit der Umgestaltung der bisher eher rustikalen auf eine mediterran-hellere Einrichtung beschäftigt und will nach eigener Auskunft am Donnerstag oder Samstag nächster Woche eröffnen. Mit 60 Sitzplätzen und rund 30 unter freiem Himmel im Innenhof glaubt Piseddu die richtige Restaurantgröße für sich gefunden zu haben. Die Konkurrenz sieht's gelassen, zumal sie wie eingangs geschildert die Zeiten von drei Italienern am Malteser eh gewohnt ist und außerdem mit dem "Chili's" und einem Dönerladen weitere Mitbewerber in der Nachbarschaft hat.