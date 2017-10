Gute Zusammenarbeit in kompetenten Netzwerken ist heutzutage eine wichtige Voraussetzung, um Informationen bedarfsgerecht und zielgruppenorientiert an die Menschen zu bringen. Diese Tatsache gilt besonders auch für medizinische Themen und damit für alle Fragen rund um die Gesundheit. Vor diesem Hintergrund wurde das bayernweite Konzept Gesundheitsregionen plus ins Leben gerufen, das die Kommunen beim Ausbau und bei der Stärkung regionaler Netzwerke unterstützt.

Ziel dieser Initiative ist es, durch lokal erarbeitete und damit passgenaue Lösungen die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zu verbessern. In Amberg hat mit Christine Hecht seit Oktober eine ausgewiesene Fachfrau diese Aufgabe übernommen. Sie hat als neue Geschäftsstellenleiterin der Gesundheitsregion plus Amberg die Koordination der Netzwerkarbeit inne. Hecht stammt aus Ehenfeld und hat an der Hochschule Coburg Integrative Gesundheitsförderung studiert.Praktische Erfahrungen in Sachen kommunale Gesundheitsförderung sammelte die gelernte Zahnarzthelferin, die auf der Suche nach einer neuen Herausforderung über die Berufsoberschule die Hochschulreife nachholte und sich dann für diesen Studiengang entschied, bei der Münchner Aktionswerkstatt Gesundheit. Dort war sie für die Planung verschiedener Projekte zuständig, bei denen es galt, in verschiedenen Stadtteilen Kräfte zu bündeln und Aktionen durchzuziehen, um die Gesundheit der Bürger und das Bewusstsein dafür zu stärken.Eine ihrer ersten Maßnahmen bei der Stadt wird es laut Presseinformation sein, das Gesundheitsforum als zentrales Organ der Region aufzubauen und einzuberufen. Darauf machten zusammen mit der neuen Geschäftsstellenleitung auch Oberbürgermeister Michael Cerny und der Leiter der Stabsstelle Zentrale Dienste, Hans-Georg Schrüfer, aufmerksam, bei dem Christine Hecht auf städtischer Seite angesiedelt ist.Des Weiteren nahm der Vorstand des Klinikums, Manfred Wendl, an der Vorstellung der neuen Mitarbeiterin teil, da die Geschäftsstelle der Gesundheitsregion plus in St. Marien im Ambulanzgebäude in Zimmer L5-507 zu erreichen ist. Die neue Leiterin steht zudem unter der Mail-Adresse Christine.Hecht@ gesundheitregion-amberg.de sowie telefonisch unter 38 40 29 als Ansprechpartnerin zur Verfügung.