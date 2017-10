Jetzt wird die Amberger Altstadt aufgemöbelt: Von einem österreichischen Hersteller hat die Stadt elf neuartige Sitzgelegenheiten gekauft. Die Ruhebänke aus Polypropylen werden mit 200 Liter Wasser gefüllt und wiegen dann 300 Kilogramm. Das erste Exemplar steht seit vergangenem Freitag auf dem Multifunktionsplatz.

Ab Mittwoch sollen zehn weitere Sitzgelegenheiten in den Farben türkis und rot dazukommen: Drei am Schrannenplatz, eine weitere auf dem Multifunktionsplatz, ebenfalls zwei in der Schiffgasse beim Zeughaus und eine vor dem Bahnhof-Fußgängertunnel. "Die drei roten Modelle finden ihren Platz im Maltesergarten", teilt die Pressestelle der Stadt mit. "Durch die mobile Konzeption können Standorte nachträglich verändert und angepasst werden." Architekten aus Wien haben die Bänke für das Wiener Museumsquartier entwickelt. Mittlerweile stehen die eckigen Kunststoff-Sofas in vielen Fußgängerzonen auf der ganzen Welt.