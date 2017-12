Trauer um einen verdienten Amberger: Der langjährige Stadtheimatpfleger Otto Schmidt ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Schmidt ist Generationen von Ambergern als Lehrer und Leiter der Albert-Schweizer-Schule bekannt. Überregional machte er sich als engagierter Stadtheimatpfleger einen Namen.



Bereits 1965 wurde ihm dieses Amt übertragen – in einer Zeit, in der sich das Bewusstsein für den Denkmalschutz zu entfalten begann. Schmidt sorgte in seiner ehrenamtlichen Funktion bis 1995 dafür, dass es konstant weiterentwickelt wurde und prägte damit das Stadtbild.„Entschieden wandte er sich gegen die Verwirklichung der Pläne für eine radikale Altstadtsanierung“, hieß es in der Laudatio zu seinem 80. Geburtstag vor fast zehn Jahren. „Ohne ihn hätte das Stadttheater einer Bank weichen müssen und das Staatsarchiv wäre in Regensburg.“ Auch gegen die beabsichtigte Auflösung des Dreifaltigkeitsfriedhofs wehrte er sich erfolgreich. Zu Schmidts heimatpflegerischem Wirken passt sein Engagement für den Historischen Verein. 30 Jahre lang gehörte er dessen Vorstand an, verfasste zahlreiche Beiträge für dessen Publikationen. Seine Artikel bereicherten Schriften wie die „Oberpfälzer Heimat“, den „Eisengau“, den „Oberpfälzer Heimatspiegel“ und nicht zuletzt die Amberger Zeitung. Aber nicht nur der Heimatpflege widmete sich Schmidt. Er fühlte sich auch der Kirche und seiner Pfarrei stark verbunden. 20 Jahre lang war er Pfarrgemeinderat und gut 30 Jahre lang spielte er bei den Sonntagsgottesdiensten in der Michaelskirche die Orgel, half auch in St. Sebastian aus.Durch seine ehrenamtliche Arbeit erwarb er sich große Anerkennung nicht nur in der Stadt. Otto Schmidt bekam neben der Aventinus- auch die Denkmalschutzmedaille und wurde zum Ehrenmitglied des Historischen Vereins ernannt. Seine 30-jährige Tätigkeit als Stadtheimatpfleger wurde mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt. Zwei Tage vor Heiligabend nimmt Amberg Abschied: Ein Trauergottesdienst findet am Freitag, 22. Dezember, um 13 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael statt. Anschließend, gegen 14.30 Uhr, ist Beisetzung auf dem Katharinenfriedhof.