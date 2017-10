Hinter verschlossene Türen schauen, spannende Experimente und besondere Fähigkeiten erleben: Über 1000 Programmpunkte lockten die Besucher zur Entdeckungsreise bei der Langen Nacht der Wissenschaften in die fränkische Metropolregion. Heuer erstmals mit dabei: die OTH Amberg-Weiden.

Amberg/Nürnberg. Allein über 1400 Interessierte kamen zum TÜV Rheinland, wo Studierende, Professoren und Mitarbeiter der hiesigen Hochschule ihre vielfältigen Angebote und Ausbildungsrichtungen zeigten. An einer 3D-Druckstation entstanden zum Beispiel praktische Halter für Kaffeebecher, die die Besucher mit nach Hause nehmen konnten. Matthias Pohl, Maschinenbaustudent, erklärte zudem alles Wissenswerte über die Funktionen und Einsatzgebiete des modernen 3D-Drucks.Ein seltenes Gefühlserlebnis boten Prof. Clemens Bulitta und sein Team: Ein sogenannter Altersanzug versetzte junge Leute in die körperliche Situation älterer Menschen. Eine spezielle Brille erschwerte das Sehvermögen, Lärmschutzkopfhörer gaukelten eine altersbedingte Schwerhörigkeit vor und mit Gewichtsbandagen an Armen, Beinen und Füßen wurde das Laufen zu einer wahren Herausforderung.An der Station "Gedanken lesen", die von Prof. Peter Wiebe und seinem Sohn Aaron betreut wurde, ließen die Besucher ihren Gedanken freien Lauf. Durch die Messung und den Vergleich von Hirnströmen konnten gedachte Buchstaben oder Zahlen auf einer imaginären Tastatur herausgefunden werden, ohne dass ein einziges Wort gesprochen wurde - für viele ein verblüffendes Erlebnis.Über 70 Kilometer entfernt und doch mittendrin: Mit Hilfe einer Virtual-Reality-Brille tauchten die Gäste in die beiden Campusse der OTH Amberg-Weiden ein. Kurze Videoclips ermöglichten einen realistischen Einblick in das Leben dort. Welche Studienmöglichkeiten bestehen, und wie die Laborausstattung vor Ort ist, das erfuhren die Besucher in lockeren Gesprächen mit Prof. Thomas Tiefel und den Studierenden. Neben den Attraktionen am Stand der OTH konnten die rund 1400 Gäste ihren Wissensdurst bei lehrreichen Vorträgen stillen: Prof. Andreas Weiß beantwortete die Frage, "Warum ein Flugzeug fliegt und oben bleibt"; Prof. Frank Späte zeigte, wie effizient gebaute Häuser helfen, Kosten zu sparen und dabei trotzdem heimelig sind. Unter dem Titel "Kunststoffe - darauf baut unsere Zukunft" brachte Prof. Joachim Hummich das Potenzial dieses Werkstoffs nahe und demonstrierte dessen neuartige Einsatzmöglichkeiten.Mit diesem Mix aus spannenden Aktionen und innovativen Vorträgen zeigte die OTH Amberg-Weiden nach eigener Mitteilung, " wie der Studienalltag an einer praxisnahen und zukunftsorientierten Hochschule abläuft. Ein Konzept, von dem sich die Besucher auf der Langen Nacht der Wissenschaften hautnah überzeugen konnten."