Schluss mit pfundweise Marihuana in der alten Waschmaschine: Ein 29-jähriger Drogendealer aus Amberg muss sechs Jahre in Haft, sein Kundenvermittler (26) rückt für knapp vier Jahre ins Gefängnis ein. Zwei junge Käufer aus dem nördlichen Landkreis kommen mit Bewährung davon.

Hinter der Großen Jugendstrafkammer des Landgerichts liegt ein siebentägiger Prozess. Mit heftigen Anschuldigungen, vielen Zeugen und vier Angeklagten. Drei von ihnen legten Geständnisse ab. Der vierte blieb schweigsam. Der 29-Jährige hatte kiloweise Marihuana an der Drahthammerstraße in einer alten Waschmaschine und an der Pfistermeisterstraße in einer Garage gebunkert. Die Vermittler- und Kundenarbeit für ihn verrichtete ein in der Drogenszene bekannter 26-Jähriger. Beide galten vor den Richtern als Hauptbeschuldigte.Direkt vor ihnen saßen ein 21-Jähriger und sein nur wenige Monate älterer Freund. Beide aus dem gleichen Ort im nördlichen Landkreis. Über einen Zeitraum von 20 Wochen hinweg reisten sie nach Amberg und kauften bei dem 29 Jahre alten Händler über sechs Kilo Marihuana. Danach wurde das Cannabisprodukt auf Parkplätzen in Auerbach gewinnbringend verhökert.Wichtig im Prozess war: Die nach Amberg gekommenen Aufkäufer hatten im Juni 2017 nach ihrer Festnahme Geständnisse abgelegt. Der eine sehr früh, der andere später. Sie nannten die Namen ihrer Lieferanten. Das brachte ihnen jeweils zweijährige Bewährungsstrafen ein - verbunden mit etlichen Auflagen. Im Fall des 21-Jährigen wurde eine Entzugstherapie ebenfalls zur Bewährung ausgesetzt. Er muss sich beraten lassen. Der andere hat 120 gemeinnützige Arbeitsstunden zu erbringen. Der Dealer aus Amberg bekam sechs Jahre Freiheitsentzug. Er darf erneut eine Entzugstherapie antreten. Sein Handlanger (26) wurde zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Auch bei ihm erkannten die Richter die Notwendigkeit eines klinischen Entzugs. Bevor beide in die geschlossene Unterbringung wandern, haben sie einen Teil der Haft als sogenannten Vorwegvollzug zu verbüßen. Den Urteilen waren über drei Stunden hinweg Plädoyers vorausgegangen. Staatsanwalt Oliver Wagner hatte für den Hauptbeschuldigten sechs Jahre verlangt und für dessen Vermittler fünfeinhalb Jahre.Was den Angeklagten noch lange zu schaffen machen wird, ist: Die Jugendkammer ordnete einen sogenannten Wertverfallersatz von insgesamt über 75 000 Euro an. Das wird ihre Budgets über unabsehbare Zeit hinaus drastisch kürzen.