Bei der Eröffnung im Festzelt wünschte OB Michael Cerny am Freitagabend allen Besuchern eine fröhliche und vor allem friedliche Dult. Doch mit der Ruhe war es schnell vorbei - und das lag nicht am Feuerwerk. Schon gegen 23 Uhr kam es am Start-Tag laut Polizeiangaben zu einem Streit, an dem mehrere Personen beteiligt waren.

Ein amtsbekannter 16-Jähriger aus dem Vilstal schlug einem 17-Jährigen aus einer Umlandgemeinde mit der Faust ins Gesicht und warf zudem eine Glasflasche auf einen Amberger (17), der so stark am Kopf verletzt wurde, dass er ärztlich versorgt werden musste. Der Täter flüchtete zwar, konnte jedoch aufgrund genauer Zeugenaussagen identifiziert werden. Er muss sich nun wegen einer gefährlichen Körperverletzung verantworten.Auch am Samstag wurde der Polizei eine Schlägerei unweit des Dult-Geländes gemeldet. Zwei Amberger im Alter von 18 und 19 Jahren gerieten kurz vor Mitternacht auf dem Volksfest-Heimweg mit mehreren Personen aneinander. Während der 18-jährige von einem der Täter einen Faustschlag ins Gesicht erhielt, schlugen zwei weitere Unbekannte den 19-jährigen. Dem jüngeren Opfer fiel während der Auseinandersetzung das Mobiltelefon zu Boden. Einer der Aggressoren hob es auf und steckte es ein. Während der Fahndung gingen der Polizei "mehrere Personen im Alter zwischen 17 und 25 Jahren unweit des Tatortes" ins Netz. Nach den ersten Vernehmungen habe sich herausgestellt, dass eine 17-jährige Ambergerin das Mobiltelefon an sich genommen hat.Einen Dult-Zusammenhang stellen die Ordnungshüter nicht her, aber auch am Samstagmorgen, kurz nach 6 Uhr, kam es am Kaiser-Wilhelm-Ring zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer etwa zehnköpfigen Personengruppe und zwei Männern. Ein erheblich alkoholisierter 23-jähriger gab den Polizeibeamten gegenüber an, von einer ihm unbekannten Person ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Am Sonntag hieß es dazu offiziell: "Der genaue Tatablauf muss durch Vernehmungen der Beteiligten geklärt werden."Doch damit nicht genug: In einer Discothek in der Regensburger Straße kam es am Sonntag kurz nach Mitternacht ebenfalls zu einem handfesten Streit, bei dem ein 40-jähriger Mann aus Oberbayern einem 27-jährigen Amberger einen Kopfstoß auf die Nase verpasst haben soll. Unmittelbar danach soll der Amberger eine Ohrfeige von einer 35-Jährigen aus dem Landkreis erhalten haben. Beide Täter sollen erheblich alkoholisiert gewesen sein.