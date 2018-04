Der Round-Table-Vorstand mit Präsident Bastian Prechtl, Vizepräsident Michael Rogenhofer und PR-Beauftragtem Fabian Wendl kam nicht mit leeren Händen ins Büro des Stadtoberhaupts: Sie baten Oberbürgermeister Michael Cerny um die Übernahme der Patenschaft für das mittlerweile 17. Entenrennen und überreichten ihm eine große gelbe Renn-Ente.

Diese wird sich am Sonntag, 29. April, mit der Startnummer 1 zusammen mit einigen Tausend anderen Plastikschwimmern an der Brücke in der Fronfestgasse in die Vils stürzen, um möglichst schnell ans Ziel bei der Stadtbrille zu gelangen. Weitere Promi-Starter sind die Enten mit den Nummern 2 und 3. Sie gehören Bürgermeister Martin Preuß und Bürgermeisterin Brigitte Netta. Als Dank für ihre Arbeit bekommen die Polizeiinspektion und die Integrierte Rettungsleitstelle die Enten mit den Startnummern 110 und 112."Für diese Belebung unserer Altstadt und für das damit einhergehende soziale Engagement von Round Table bin ich sehr dankbar." Allerdings plagte Cerny die Sorge, seine geschenkte Ente könnte einen Preis gewinnen. "Den würde ich weitergeben", versicherte er lachend.