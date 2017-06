Seine Gutgläubigkeit kostete einem Amberger Internetnutzer eine Menge Geld. Der Mann hatte im vergangenen Jahr über ein Internetportal Freundschaft mit einer Frau geschlossen und ihr in den folgenden Monaten immer wieder Geldbeträge überwiesen. Als er endlich stutzig wurde und die Überweisungen einstellte, war es laut Polizei mit der vermeintlichen Freundschaft aus. Von seinem Geld wird der Mann wohl nichts mehr zurückbekommen.

Der Anfang-40-Jährige war im Juni 2016 auf das Profilbild der Dame aus einem fernen Land gestoßen. Die beiden blieben in Kontakt und schrieben sich regelmäßig. In der Folge teilte ihm die Frau mit, sie habe sich selbstständig gemacht und bat um finanzielle Hilfe. Der Mann zeigte sich großzügig und überwies 135 Euro auf ein Konto in Nigeria. Die Bitten wiederholten sich: Mal waren es angebliche Zollgebühren, dann Krankenhauskosten. Das Ganze zog sich bis etwa März 2017 hin. Bis dahin war eine stolze Summe von rund 10 000 Euro zusammengekommen. Erst jetzt wurde der Amberger misstrauisch. Zwischenzeitlich hat ihn die Frau aus ihrer Freundesliste gelöscht und ihr Profilbild ausgetauscht. Der Mann erstattete nun Anzeige. Dass er jemals etwas von seinem Geld zurückerhält, scheint laut Polizei aussichtslos.