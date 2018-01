Super Unterhaltung, tolle Tänze und fetzige Musik - dazu bietet die Narrhalla Rot-Gelb Amberg ihren Gästen beim Silvesterball im restlos ausverkauften ACC einen Augenschmaus. Als Vorspeise gibt es nach dem Einzug des gesamten Hofstaats die Inthronisation des kleinen und großen Prinzenpaars, als Hauptgang eine Vielfalt an Gardetänzen.

Prinzenpaar übergibt Zepter

"Hier ist die Polizei"

Das Dessert serviert die Jugendgarde mit ihrem Schautanz und zum Abschluss warten die Showgirls mit ihrem Auftritt als Krönung auf. Dabei gibt nicht nur die Tanz- und Partyband Sunny Sound, die zu viert mit internationaler Musik von Schlager bis Rock prächtig unterhält, ihren Einstand im Amberger Ballgeschehen - es kommt noch zu drei weiteren Premieren. Darauf ist Narrhalla-Präsident Jürgen Mühl mit seinem gesamten Hofstaat, dem Präsidium, den Hofdamen und Ministern stolz, als sie geschlossen einziehen und auf die Bühne treten.Nach den Abschiedsworten des Ex-Prinzenpaars Christian II. und Anita I. kommt es zur traditionellen Zepterübergabe an das Kinderprinzenpaar Fabio I. und Amelie I. sowie ihre erwachsenen Pendants Franz IV. und Inge I. Anschließend darf gleich die kleine Garde exerzieren, um dann den großen Damen unter der Leitung von Kommandeuse Anja Weigl das Feld mit viel Können zu überlassen.Ihre tänzerischen Fähigkeiten stellen die beiden Prinzenpaare bei einer Soloeinlage, dem Ehrenwalzer, unter Beweis, bevor Jürgen Mühl außer Bussis und Blumen an die Prinzessinnen erstmals in seiner Amtszeit beim Silvesterball einen Hausorden vergibt - an Wolfgang Rockar, den Präsidenten der Karnevalsgesellschaft Lehre in Niedersachsen. Dieser hielt sich mit dem Wohnmobil in der Nähe des ACC auf und entschied spontan, den Jahreswechsel mit der Narrhalla zu verbringen.Ein Novum beim Ball war der Schautanz der Kindergarde "Alice im Wunderland". Was erst am Vorabend bei der Generalprobe endgültig beschlossen wurde, stellte sich als Volltreffer heraus. Der Nachwuchs entführte die Gäste in eine märchenhafte Traumwelt und bekam dafür Riesenapplaus. Der Präsident war sichtlich gerührt und lobte die Kleinen: "Das habt Ihr wirklich toll gemacht, wir sind stolz auf Euch.""Achtung, hier ist die Polizei" hallte es dann durch den Saal und jeder Besucher war gewappnet, als die Mädchen der Jugendgarde kamen - verkleidet als Kadetten in blauen Uniformen und mit Polizeikappen. Sie mussten in ihrem Schautanz unter dem Titel "Police Academy" zu Soundtracks der bekannten US-Filmreihe unter anderem einen Bankräuber dingfest machen - doch keine Angst, das Publikum war zu keiner Sekunde in Gefahr und niemand kam zu Schaden.Ein weiterer Höhepunkt war der mit großer Spannung erwartete Auftritt der Schautanzgruppe, die diesmal mit ihrem Motto "Fantasy" etwas ganz anderes bot als bisher. Zu berühmten Hits wie "Dance on me" von der Gruppe Aha wurde den häufigen Ballbesuchern schnell klar, dass die Choreographie zwar sehr verspielt war, aber die Tanzkunst sehr sinnig und getragen wiedergab. Das Publikum forderte heftig Zugaben und die Truppe hatte noch reichlich Puste, um diesen Wunsch zu erfüllen.Kurz vor Mitternacht konnten sich die Gäste über Süßigkeiten freuen, die von charmanten Glücksbringerinnen überreicht wurden, bis es pünktlich um Mitternacht hieß: "Prosit Neujahr!" 13 Gewinner der Tombola konnten in den ersten Stunden von 2018 Amberger Fassln oder eines von zwei bratfertigen Spanferkeln mit nach Hause nehmen.

Als Oberhofmarschallin Iska Rausch von Traubenberg im rot-goldfarbenen Glitzerkleid mit einem kräftigen "Amberg Oho" in den Saal des ACC einzog und auf die Bühne trat, um ihre Grußworte ans Publikum zu richten, war jedem Ballbesucher schnell klar: Es ist Fasching! Deshalb durften Spaß und Witz im Programm der Narrhalla in der Silvesternacht nicht fehlen. Präsident Jürgen Mühl zündete die erste Rakete, indem er den beiden Prinzen folgenden Hinweis gab: "Wenn Du, kleiner Prinz, Dein Zepter verlieren solltest, dann musst Du an die kleine Garde eine Tüte Gummibärchen ausgeben. Der große Prinz ist mit einer Flasche Schnaps für jeden Minister gefordert."

Das Kinderprinzenpaar hatte die Lacher erneut auf seiner Seite, als es frisch und frei sein "Regierungsprogramm" verkündete: "Die Erwachsenen sollen die Klappe halten, jetzt regieren die Kinder und nicht die Alten! Wir machen es den Politikern vor, wie es geht." (zig)