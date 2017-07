Amberger organisieren Wettbewerb in Israel

Der Ostbayerische Bart- und Schnauzerclub richtet im Juni 2018 die "Offene Europameisterschaft der Bärte" in Old Jaffa, Israel, aus. Aus diesem Grund waren nun Gäste und Bartträger aus Berlin, Saarbrücken und dem Elsass zu Besprechungen nach Amberg und Sulzbach-Rosenberg gekommen.

Haim Hoffmann, neues Mitglied im Bartclub aus Berlin, stammt aus Israel und übernimmt die Organisation der Meisterschaft in Old Jaffa (Tel Aviv). Yoram Ehrlich aus Saarbrücken ist ebenfalls gebürtiger Israeli und wird sich um die Reise der Teilnehmer kümmern. Hervé Diebolt aus Wadighoffen im Elsass bringt seine Erfahrungen der Organisation der Französischen Meisterschaft im April dieses Jahres ein.Neben den intensiven Gesprächen über den Ablauf, Personal und Material stellten die Organisatoren den Gästen auch die Stadt Amberg bei einer Stadtführung vor. Zudem besuchten die Männer den Stammtisch des Bartclubs in Amberg. Bild: exb