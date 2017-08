Die Täter hebelten ein Fenster im Anlieferbereich eines Einkaufsmarkts auf und gelangten von dort aus weiter in das offenstehende Reisebüro. Dort demontierten sie den Möbeltresor und warfen ihn von einem Fenster aus in den asphaltierten Hinterhof. „Durch das Gewicht des Tresors entstanden beim Aufschlag Löcher in der Teerdecke“, heißt es im Polizeibericht. Der Krach müsse deutlich hörbar gewesen sein. Die Polizeiinspektion ermittelt wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich unter 09621/890-320 melden.