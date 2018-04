Als Ronny vor 15 Jahren Janine Wendschuh heiraten will, endet ein Telefonat mit seiner Mama mit einem Paukenschlag. Eigentlich möchte er von den Eltern in Dresden nur seine Abstammungsurkunde anfordern. Das geht nicht so einfach. "Du bist adoptiert", erfährt der junge Mann von der Frau, die bislang seine Mutter war.

18 Jahre und ledig

Keine Babyfotos

Zwangsadoption Die Interessengemeinschaft gestohlener Kinder der DDR übergab am Donnerstag, 5. April, eine Petition im Bundestag. Der Verein fordert darin den Bundestag auf, die Zwangsadoptionen aufzuarbeiten. Das DDR-Regime hatte zahlreichen Familien ihre Kinder entrissen. Auch Ronny Wendschuh vermutet, dass er eines dieser Kinder sein könnte, das nach Lesart des SED-Regimes von einer "politisch unliebsamen" Mutter genommen und einem regimetreuen Paar vermittelt wurde. "Die Kinder sind nach der Geburt für tot erklärt und zur Adoption weiter vermittelt worden." Auch Familie Wendschuh gehört mittlerweile zu rund 100 Aktiven im Verein. "Wenn jemand das gleiche Problem hat, kann er sich melden." (roa)

Amberg/Dresden. Er sitzt zu diesem Zeitpunkt als Stabsunteroffizier Ronny Hamm in einem Büro in der Bundeswehrkaserne Pfreimd. Die Nachricht dringt nur langsam in sein Bewusstsein. "Ich habe es nicht glauben können. Erst als ich meine Abstammungsurkunde in den Händen hielt", sagt der Wahl-Amberger. Darauf steht unter "Eltern" der Name einer Fremden. Ronny erfährt durch das Dokument, dass er eigentlich als Robert Albrecht in einem Krankenhaus in Radebeul bei Dresden geboren wurde.Seine Adoptiveltern, die ihm Antworten auf viele Fragen geben könnten, schweigen. Und: Sie möchten keinen Kontakt mehr zu dem jungen Mann, den sie lange als Sohn aufgezogen haben. "Meine Adoptivmutter wollte sogar, dass ich mit der Heirat ihren Namen ablege und den meiner Frau annehme", erzählt der 40-Jährige. Das macht ihn fassungslos. Sein bisheriges Leben scheint wie ausgelöscht, er konzentriert sich auf die Gegenwart und die Zukunft, heiratet Janine, die aus Bautzen stammt, und nimmt tatsächlich ihren Namen an. Um näher an seiner Arbeitsstelle in Pfreimd zu sein, hatte sich das Paar 2001 in Amberg niedergelassen. Die Stadt wird zu ihrer Heimat. Dresden lassen die beiden hinter sich. Ronny Wendschuh verdrängt die Fragen und die Suche nach Antworten. 2018 beschließt er, mittlerweile als Vater von drei Kindern zwischen acht und 16 Jahren, Opa eines Enkelkindes mit elf Monaten und Mitarbeiter eines Autozulieferers, auf die Suche nach seiner leiblichen Mutter zu gehen. "Meine Familie wird immer größer. Ich möchte endlich wissen, wo ich herkomme."Gemeinsam mit, macht sich Ronny Wendschuh kurz vor Ostern in Radebeul auf die Suche nach seiner Vergangenheit. Im dortigen Standesamt erhält er Einblick in die Geburtsunterlagen. Dort erfährt er, dass er am 30. Dezember 1977 als Robert Albrecht auf die Welt gekommen ist. Er findet den ersten Hinweis auf seine leibliche Mutter. Sie war wohl zum Zeitpunkt der Geburt 18 Jahre alt und ledig. "In der DDR-Zeit war das asozial", sagt Janine Wendschuh. Sie stoßen im Netz auf die Petition Interessengemeinschaft gestohlener Kinder der DDR, eine Gruppe, die bei Facebook 1500 Mitglieder hat. Die Gruppe geht der Frage nach, ob es Kindesdiebstahl und Zwangsadoptionen in der ehemaligen DDR gegeben hat.Auch Ronny Wendschuh denkt, dass das bei ihm in Frage kommen könnte. Weitere Antworten könnte er bei der Adoptionsbehörde in Dresden bekommen. Das Amt holt derzeit die Zustimmung der Mutter ein. "Wenn sie nicht zustimmt, dann darf ich zumindest die Unterlagen anschauen, die mich betreffen", gibt sich Wendschuh hoffnungsvoll. "Deswegen sitzen wir derzeit auf Kohlen", so seine Frau.Der Kontakt mit der Behörde hat ihm schon viele weitere Puzzlestücke eingebracht. Zum Beispiel, dass er die ersten zwei Jahre wohl in einem Heim verbracht habe. Ronny Wendschuh blättert mit seiner Frau durch das Album mit Kinderfotos. "Das habe ich von zu Hause mitgenommen." Es ist ein Fenster in die Vergangenheit, und zeigt den kleinen Ronny in einem Waschzuber, mit Roller, am Strand oder mit Tieren. Babyfotos gibt es darin nicht. "Mir ist das damals nie aufgefallen. Ich dachte, da hat es halt keinen Fotoapparat gegeben." Ein Bild zeigt das Kind an einer Litfaß-Säule, an der ein Werbeplakat hängt mit der Jahreszahl 1981. Das Jahr, in dem er zu seinen Adoptiveltern kam."An die Zeit davor erinnere ich mich nicht." Das Wichtigste für Ronny Wendschuh wären deshalb Informationen. Und wenn seine leibliche Mutter keinen Kontakt zu ihm haben will? "Dann würde ich meine Halbschwester suchen und hoffen, dass Interesse da ist." Die gibt es auch, hat er kürzlich erfahren.