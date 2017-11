2016 war der Advent so lang wie es möglich ist, heuer ist er extrem kurz, schließlich liegen am vierten Adventssonntag schon die Geschenke unter dem Christbaum. Der Weihnachtsmarkt hat also nur 24 Tage geöffnet.

Der feierliche Startschuss fällt heute um 17 Uhr auf dem Marktplatz. Andreas Raab, Vorsitzender der Park- und Werbegemeinschaft (PWG), über die Vor- und Nachteile der kurzen Zeit der Budenstadt.Andreas Raab: Für die Buden, die Essen anbieten, ist die kurze Zeit, die wir im übrigen alle sieben Jahre haben, ganz klar ein Nachteil. Für die Non-Food-Buden, also solche, die zum Beispiel Krippenfiguren anbieten, ist es ein Vorteil. Sie haben meist ein Stammpublikum. Man muss es auch so sehen: Die Fieranten haben durch die kürzere Zeit auch eine Woche weniger Kosten für Personal, Heizung und Strom.Sie sehen es ähnlich. Die meisten Buden-Betreiber mit Non-Food-Produkten sind recht froh darüber. Allerdings haben wir in den nächsten Jahren ja immer einen Tag mehr, da gleicht es sich wieder aus. Aber beim Weihnachtsmarkt soll nicht nur der Rubel zählen, sondern der Zusammenhalt eines gemeinsamen Teams.Das haben wir bereits im vergangenen Jahr ganz offen diskutiert. Die einen waren dafür, die anderen dagegen. Die Entscheidung ist gegen eine frühere Öffnung gefallen. Wie es in sieben Jahren aussehen wird, wissen wir noch nicht. Da wird auf alle Fälle wieder darüber diskutiert.