Frieden. Das wünschen sich die Menschen in Israel genauso wie in Palästina. Lokale Friedensbemühungen in einem geteilten Land unterstützt auch Vanessa Clarke aus Amberg. Für ein christliches Projekt ist sie Teil einer Friedensmission.

Angespannte Lage Seit der Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch US-Präsident Donald Trump ist die Stimmung ziemlich angespannt, erzählt Vanessa Clarke aus Amberg, die derzeit für EAPPI im Nahen Osten ist. "Für viele Palästinenser war das ein weiteres Zeichen, dass die internationale Gemeinschaft sie im Stich lässt, und die Hoffnung auf ein Ende der Besatzung weiter in die Ferne rückt." Auch palästinensisch-israelische Anstrengungen für Frieden würden schwieriger, da beide Seiten einem immensen Druck aus den jeweiligen Gesellschaften ausgesetzt seien. Für Clarke ist es "umso wichtiger, dass Jerusalem die Hauptstadt für Israelis und Palästinenser ist". Der Einsatz für ein Ende der Besatzung und einen gerechten Frieden sei deshalb von großer Bedeutung. (san)

Ich würde jederzeit wiederkommen. Vanessa Clarke

Vanessa Clarke stammt aus Ammerthal. Beim Stöbern auf der Website von Pax Christi wurde die 26-jährige Ambergerin, die Friedensforschung und internationale Politik in Tübingen studiert, auf EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel) aufmerksam. Sie dachte, das ökumenische Begleitprogramm in Palästina und Israel könnte etwas für sie sein. Und sie bewarb sich bei der evangelischen Mission in Solidarität (EMS), einer der deutschen Sende-Organisationen. Im Interview spricht sie über ihre Erfahrungen im Heiligen Land.Das Auswahlverfahren findet über zwei Tage statt und beinhaltet ein individuelles Bewerbungsgespräch, Rollenspiele, eine Präsentation und Gespräche in der Gruppe. Bewerben können sich Menschen zwischen 25 und 70 Jahren, die sich für Menschenrechte und Gewaltfreiheit einsetzen möchten. Grundkenntnisse der Geschichte und aktuellen Lage in Israel und Palästina werden vorausgesetzt, Erfahrungen in der Menschenrechtsarbeit sind von Vorteil.Die längere Vorbereitungsphase begann mit einem zweitägigen Seminar zu christlich-jüdische Beziehungen im deutschen Kontext. Dann folgte eine Trainingswoche mit weiteren Teilnehmern des Programms aus der Schweiz und Frankreich, die von Peace Watch Switzerland organisiert wird. Ich selbst habe versucht, mein (palästinensisches) Arabisch etwas aufzufrischen, um mich vor Ort auch etwas unterhalten zu können. In Jerusalem hatten wir nochmals eine einwöchige Vorbereitung, bevor es mit den einzelnen Teams zu unseren jeweiligen Einsatzorten ging.Ich wollte mit Menschen reden, die selbst von der Besatzung und dem Konflikt betroffen und nicht nur Zahlen in den Nachrichten sind. Außerdem wollte ich den Palästinensern und Israelis zeigen, dass sie im Einsatz für ein Ende der Besatzung und für einen gerechten Frieden für alle nicht alleine sind. Die Erwartungen haben sich auf jeden Fall erfüllt.Von Anfang an habe ich gemerkt, wie gastfreundlich die Menschen sind. Sogar nachdem ihr Haus zerstört wurde, fragen sie erst einmal, wie es einem geht und ob man lieber Tee oder Kaffee trinken möchte. Wir werden wie ein Familienmitglied empfangen, und die Palästinenser erzählen gerne ihre Geschichten. Vor allem die Frauen freuen sich, wenn wir uns zu ihnen setzen und einfach nur zuhören.Das war bei Mahyoub, einem der Schäfer, die wir regelmäßig begleiten. An einem Tag hatte er Vertreter verschiedener israelischer Friedensorganisationen zu sich eingeladen, um auf die Probleme seiner Gemeinde aufmerksam zu machen. Seine Familie hat einen ganzen Tisch voll Essen zubereitet, obwohl die israelischen Gäste ihm extra gesagt hatten, Brot und Oliven wären genug. Als wir ihn fragten, wieso seine Familie trotzdem so viel gekocht habe, antwortete er "Ichna arab - wir sind Araber". Das war für mich der Inbegriff von palästinensischer Gastfreundschaft: Der Stolz ob der eigenen Traditionen und gleichzeitig die Freude und Bereitschaft, diese mit jedem zu teilen, der bereit ist, sich einzulassen.Auf jeden Fall. EAPPI ist nicht pro-palästinensisch oder pro-israelisch, sondern pro Menschenrechte und pro Frieden, weshalb die Unterstützung von lokalen Friedensbemühungen so wichtig ist. Die Tatsache, dass ich direkt mit den Betroffenen sprechen und ihnen so unsere Solidarität vermitteln und im besten Fall auch Hoffnung geben kann, ist einmalig. Ich würde jederzeit wiederkommen.