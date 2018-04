Sie sind eine "Erholung für Geist und Seele", bieten eine neue Perspektive auf die Vils und gehören für viele Besucher zur Besichtigung von Amberg einfach dazu: Das, was man an Begeisterung über die Plättenfahrten von Nutzern im Internet lesen kann, spiegelt sich auch in der neuesten Statistik wider.

807 Touren und damit 71 oder knapp zehn Prozent mehr als im Vorjahr hat die Stadt nach eigener Auskunft 2017 registriert. 17 252 Teilnehmer wurden laut Presseinfo gezählt, was einem Plus von 1455 Leuten oder über neun Prozent entspreche. Diese positiven Zahlen bekamen die Plättenfahrer und ihre "Anleger" zum Jahresauftakt 2018 präsentiert.Gemeinsam warfen Kultur- und Tourismusreferent Wolfgang Dersch sowie die Leiterin der Tourist-Information, Martina Meixner, einen Blick auf diese erfreuliche Entwicklung sowie die Besonderheiten des vergangenen Jahres, bevor die Planung der kommenden Wochen und Monate und damit der Saison Nummer 23 auf der Tagesordnung stand. Dersch nutzte die Gelegenheit, um allen Plättenfahrern sowie ihren Helfern ein Dankeschön auszusprechen. "Die Leute kommen wegen der historischen Altstadt, aber auch wegen der Plätten und damit wegen Ihnen nach Amberg", freute sich der Referent. Wichtig sei es nun, Nachwuchs zu gewinnen und auf diese Weise rechtzeitig das Team zu vergrößern.Eine wichtige Investition stelle aber auch die derzeit stattfindende Renovierung der Plättenanlegestelle am ACC dar. "Die Baumaßnahme wird auf jeden Fall bis zum Beginn der Saison beendet sein", versprach Dersch und machte darauf aufmerksam, dass es dadurch künftig möglich sei, barrierefrei auf die Vilskähne zu gelangen. Nach seinem Dank an die verantwortlichen Mitarbeiter der Tourist-Info, Emma Adamczyk und Hubert Röder, ging Martina Meixner auf die positive Tendenz bei den Plättenfahrten ein, deren Kurve nicht nur bei den Gruppen- und Regelfahrten stetig nach oben zeige.Vor allem auch mit den neuen Angeboten, den Fahrten mit Musik und Bierverkostung, habe man 2017 punkten können: Bei insgesamt 21 Touren wurden laut Meixner 664 Teilnehmer gezählt, das ist nach ihren Worten eine Zunahme von 250 Leuten oder mehr als 60 Prozent. Deshalb, so die Leiterin der Tourist-Info weiter, habe man sich auch für 2018 Neues überlegt: "Künftig wird es einmal pro Monat eine Plättenfahrt mit Weißwurstfrühstück geben." Bereits jetzt lägen erste Buchungen vor. Auch in diesem Fall muss man auf musikalische Begleitung nicht verzichten, informierte Meixner. Für die Wurstversorgung arbeitet die Tourist-Info nach ihrer Schilderung mit Amberger Metzgereien zusammen. Die Plättensaison beginnt wie gewohnt am 1. Mai und dauert bis 31. Oktober.