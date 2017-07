"Radmuttern gelockert": Diese Polizeimeldung in der AZ sorgte schon am Montag für gewisse Beunruhigung. In Amberg, Sulzbach-Rosenberg und Schnaittenbach hatte es in den vergangenen Tagen solche Fälle gegeben. Weil alle drei relativ weit voneinander entfernt an verschiedenen Stellen passiert waren, hielt die Polizei eine Serie zunächst für eher unwahrscheinlich. Davon spricht sie auch jetzt nicht, wenngleich in der Nacht von Sonntag auf Montag in Schnaittenbach am Buchenweg ein weiteres Mal die Radmuttern am Pkw einer 29-Jährigen gelockert wurden.

Lebensgefährliche Situation

Technische Gründe denkbar

Einen anderen schon Anfang Juli in Amberg angezeigten Fall ließen die Beamten auf Nachfrage ebenso wenig unter den Tisch fallen, zumal hier der Amberger SPD-Chef Martin Seibert betroffen war. Er selbst schloss beim Anruf der AZ einen politischen Hintergrund nicht völlig aus, die Beamten jedoch gehen eher nicht davon aus. Denn der Stadtverbandsvorsitzende war nach ihrer Auskunft an jenem Tag mit einem Fahrschulauto aus dem gleichnamigen Betrieb seiner Frau unterwegs. Dennoch fuhr er damit zum Dienst nach Nürnberg und merkte nach eigenen Worten erst bei 160 km/h auf der Autobahn, dass mit dem Wagen etwas nicht stimmt. Ein immer lauter werdendes Klackern veranlasste ihn schließlich, vom Gas zu gehen. Die eigentliche Ursache von auf zwei Seiten gelockerten Radmuttern stand laut Seibert allerdings erst in Nürnberg und nach dem Anruf bei einer Werkstatt fest.Also durchaus bei dem hohen Tempo eine lebensgefährliche Situation für den Amberger, der das nicht dramatisiert, aber im Nachhinein schon ins Grübeln kam. Nach seiner Ansicht kann das ein "Spinner" genauso gemacht haben, wie theoretisch jemand, der ihm (politisch) nicht wohlgesonnen ist. Klar könnte es auch einfach der Versuch gewesen sein, die Räder zu stehlen, zumal auf zwei Seiten die Muttern gelockert wurden und der Täter nur an einem abgesperrten Felgenschloss scheiterte. Das betont die Polizei, die für alle Fälle hervorhebt, dass erst "die laufenden Ermittlungen zeigen, inwieweit strafrechtlich motivierte Gründe im Raum stehen". Auch bei den Fahrtstrecken oder den Betroffenen hätten sich bislang keine Gemeinsamkeiten oder Verbindungen erkennen lassen. "Die Polizeiinspektion Amberg hat nun die Ermittlungen gebündelt und ermittelt in alle Richtungen", heißt es im Pressebericht, der auf ein weiteres Thema hinweist.Nach Ansicht von Sachverständigen könnten auch technische Ursachen eine Rolle spielen. In ähnlichen Fällen im Bereich des Präsidiums Niederbayern im Herbst 2014 hätten Gutachten belegt, "dass die Räder nicht selten beim Wechsel nicht mit der erforderlichen Sorgfalt festgezogen worden waren oder kein Drehmomentschlüssel zur Anwendung gekommen war". In anderen Fällen seien fälschlicherweise Fette oder Öle verwendet und auf Anlageflächen bzw. auch auf die Radmuttern und Schrauben selbst aufgetragen worden. "Unabhängig davon sollten alle Fahrzeugführer im Rahmen ihrer Sorgfaltspflichten regelmäßig und nicht nur nach den Radwechselterminen ihre Autos auf Verkehrssicherheit prüfen und dabei natürlich die Radbolzen auf Festigkeit prüfen", teilen die Beamten abschließend mit.