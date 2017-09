"Es gibt Zeiten, da brauchen Eltern Hilfe": Das steht auf einem Plakat im Alten Klärwerk, das eigentlich fürs Elterntelefon wirbt. In diesem Fall kann es glatt für die Veranstaltung gelten, die hier über die Bühne ging und deutlich machte, dass beim Thema globale Bildung viele Erwachsene tatsächlich Hilfe benötigen.

Zeit ist reif fürs Thema

Weiterer Exodus droht

Nachhilfe, die ihnen ihre Kinder geben können, die in diesem Denken teils schon viel weiter und fortschrittlicher sind. Zumindest für viele Schüler trifft das zu, die das Unterrichtsfach Zukunft haben und dort einen breiten Blick auf die Welt und ihre Zusammenhänge bekommen. Genau das wollte der erste Amberger Zukunftskongress am Wochenende im Jugendzentrum einem größeren Publikum vermitteln, wobei es am ersten Tag erneut die Schüler vormachten und am zweiten vor allem die Erwachsenen dran waren mit ähnlichen Themen: vom nachhaltigen und ökologischen Wirtschaften weltweit oder auch regional angefangen über die faire Behandlung der Entwicklungsländer bis hin zum globalen Klimawandel.Ja, es ist ein großes Rad, das der Veranstalter, die Zukunftsakademie und der Eine-Welt-Laden Amberg, hier drehten. Aber ihr beider Chef Helmut Kollhoff sagt: "Die Zeit ist reif dafür, diese Themen weiterzutreiben." Denn in allen Umfragen zu aktuellen Ängsten der Deutschen würden Terrorgefahr und Flüchtlingskrise an erster Stelle genannt. Vor allem Letzteres ist laut Kollhoff außer Kriegen als Ursache Ausdruck einer ungerechten Verteilung der Chancen und Güter auf der Erde. Allein in Afrika wollen nach seiner Auskunft 100 Millionen Menschen ihre Heimatländer verlassen und in Europa ihr Glück suchen. Eine Zahl, die auch Bundesentwicklungsminister Gerd Müller warnend verwende, weil sie den Kontinent völlig überfordern würde.Damit sich diese Menschen gar nicht erst auf die Reise machten, bräuchten sie faire Lebens- und Arbeitsbedingungen in ihren Staaten, die ihnen ein Auskommen und Zufriedenheit ermöglichen. "Da braucht man kein Experte sein, um das zu kapieren", meint Helmut Kollhoff und verbindet das mit dem Appell an die Menschen in den Industrieländern, den eigenen wirtschaftlichen Wohlstand etwas zu verringern und damit die Entwicklungsnationen mitkommen zu lassen, statt sie auszubeuten. In Beispiele übersetzt heißt das, auch mal einen höheren Preis für Konsumgüter zu bezahlen, die unter fairen und nicht ausbeuterischen Bedingungen produziert wurden oder billige Rohstoffe dafür liefern.Handel zu fairen Weltmarktpreisen lautet hier das Stichwort, das beim Kongress ebenso vermittelt wurde. Und speziell für Afrika lautete eine Botschaft, weniger in die Wirtschaft des Kontinents einzugreifen, der ohnehin in der Lage sei, ohne Einfluss von außen sich selbst zu versorgen. "Es kann nicht sein, dass die Menschen, die für uns arbeiten, davon nicht leben können", zitiert Kollhoff gern die Worte von Oberbürgermeister Michael Cerny bei der Ernennung Ambergs zur Fairtrade-Stadt.Neben globalen Themen - der Klimawandel gehörte ebenso dazu - standen auch regionale Chancen nachhaltigen Wirtschaftens und eines ökologischen Umgangs mit der Natur im Blickpunkt. Selbst Projekte wie "Alt werden zu Hause" passten ins Konzept des Kongresses, der auch mit seinem Rahmenprogramm in die Richtung "fair" zielte: mit einem globalen Brunch, Eine-Welt-Kaffee und Kuchen sowie einem Auftritt von Johanna-Decker-Schulchor und GMG-Big-Band mit multikulturellen Songs. Auch vier neue Multiplikatoren für die globale Bildung wurden gefunden, freute sich Kollhoff. Damit ist ihre Zahl auf 25 gewachsen - innerhalb eines Jahres seit Bestehen der Zukunftsakademie. Ein gutes Resultat, wie ihr Chef findet. Auch das macht ihm Mut, dass das Thema ankommt und stets mehr Unterstützer findet.