Nicht nur an den Schulen in der Region hat sie Schule gemacht: Die Amberger Zukunftsakademie des Eine-Welt-Ladens hat Modellcharakter auch für andere Städte bundesweit, gerade weil sie bei Schülern ansetzt. Sie sind nicht nur die Generation, die die Zukunft gestaltet, sondern sind auch eher zu Veränderungen bereit als heute die Erwachsenen.

Hintergrund Die Schüler sind laut Kollhoff auch deshalb als Erste für den angestrebten Bewusstseinswandel ausgewählt worden, "weil bei ihnen Gewohnheiten und Weltsicht noch nicht so fest sind, wie bei der erwachsenen Bevölkerung". Als weitere Zielgruppen möchte die Zukunftakademie die Lehrerschaft und die Schulleitungen sowie Unternehmen und Museen ins Auge fassen. "Ferner wollen wir Migranten und Mitgliedern der Diasporen einen Rahmen bieten, sich in unsere Arbeit einzubringen", kündigt der Vorsitzende des Eine-Welt-Ladens an.

Das ist eine simple Strategie, die aber bereits auf fruchtbaren Boden fällt. Das kann Helmut Kollhoff, der Vorsitzende des Eine-Welt-Ladens und Vater der Akademie, ein Jahr nach der Gründung bestätigen. Nach seiner Auskunft zeigen anonyme Umfragen bei Schülern im bisherigen Projekt, dass zwei Drittel glauben, die globale soziale und ökologische Schieflage wird zu einer großen Katastrophe führen.Dabei müsse doch nur erkannt werden, "dass sowohl das Konsum-, als auch das zivilpolitische Verhalten und die Informationstiefe aller Bürger über die globale Zukunft entscheiden". Die konkrete Herausforderung sei also, "den Schülern und auch der erwachsenen Öffentlichkeit die Möglichkeit zu bieten, sich mit der sozialen und ökologischen Schieflage der Welt und ihren Ursachen auseinanderzusetzen, so dass sie ihre Verantwortung und auch Handlungsoptionen sehen und realisieren".Die Zukunftsakademie will zum Beispiel erreichen, "dass direkt beim Kauf von Kleidung das Bild der Näherin in Bangladesch vor dem geistigen Auge erscheint. Beim Anblick eines Migranten, mit der neuesten Mode gekleidet und ein Handy in der Hand, sollen die Migrationsgründe, insbesondere die, an denen wir einen Anteil haben, in den Sinn kommen." Dadurch kann laut Kollhoff mittelbar eine Veränderung im Konsumverhalten und im zivilpolitischen Handeln erreicht werden. Konkret heiße das, ökologisch und sozial nachhaltig produzierte Produkte des Alltags zu kaufen, insbesondere Kleidung und Elektronikartikel. "Es soll also ein Zustand erreicht werden, in dem Nachhaltigkeit - im Sinne genug für alle und für immer - eine Maxime des Handelns wird."Die Schüler könnten dabei in ihrer Generation und im privaten Umfeld als Multiplikatoren dienen. Nachdem bereits sechs Bildungseinrichtungen (Kita, vier Schulen, Hochschule) in der Fairtrade-Stadt Amberg entsprechend zertifiziert sind, sollen weitere folgen und natürlich der Unterricht entsprechend fortlaufen. Außerdem gab es im September den ersten öffentlichen Zukunftskongress, der etwas mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. (Angemerkt/Hintergrund)