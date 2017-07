Zur Stillen Nacht wurde es laut. Ein junger Mann, mit Alkohol abgefüllt, brüllte an Heiligabend aus seiner Wohnung und sprang halb nackt vom Balkon hinunter in den Schnee. Danach ging es turbulent zu vor einem Haus oberhalb des Hockermühlbads.

Fliegende "Lungenharing"

Verbaler Unflat

Hintergrund Amberg. (hou) Gerne hätte der Richter alle Polizisten gehört, die mit dabei waren, als an Heiligabend letzten Jahres ein 22-Jähriger ausrastete und erheblichen Widerstand leistete. Doch wenn der Staat ruft und Wichtiges im Namen der Nation zu verrichten ist, müssen Zeugenpflichten wohl zurückstehen. So kam es dann, dass nur einer der damals ausgerückten Ordnungshüter seine Erlebnisse mit dem renitenten Burschen erzählte. "Die anderen sind beim G-20-Gipfel", informierte der Vorsitzende die Prozessbeteiligten.

Es soll öfter vorkommen, dass manche Leute den Weihnachtsabend als Einladung zu ausgiebiger Zecherei verstehen. Doch wenn nach Bier- und Schnapsgenuss unter dem Tannenbaum die Polizei erscheinen muss, kann es leicht sein, dass aus dem frohen Fest eine Anklage zum Amtsgericht resultiert.Die Glocken nach den Christmetten waren eben verklungen, als Seltsames geschah. An einem Mehrparteienhaus öffnete sich eine Balkontür. Dann war Lärm zu vernehmen. Er wurde von einem 22-Jährigen verursacht, der bei bitterer Kälte mit freiem Oberkörper hinaus trat auf die Ballustrade seiner elterlichen Wohnung und dann, warum auch immer, aus dem ersten Stockwerk hinab sprang in den Schnee. Diese Eskapade überstand er schadlos."Schon sehr ungewöhnlich", konstatierte Richter Christian Frey verwundert. Der an diesem Weihnachtsfest 2016 nur mit einer Jogginghose bekleidete Mann rief den Argwohn von Anliegern hervor. Sie telefonierten mit der Polizei. Eine Funkstreifenbesatzung rückte aus und forderte, weil sich Ungemach rasch abzeichnete, Verstärkung an.Der Halbnackte (2,0 Promille) begann mit derben Beleidigungen, er leistete Widerstand, musste gefesselt werden und spuckte um sich wie ein Lama. "Richtig große Patscher", wie einer der Ordnungshüter berichtete und danach den hierzulande gängigen Begriff "Lungenharing" gebrauchte. Es bedurfte der geballten vierköpfigen Ordnungsmacht, um den Tobenden zu bändigen.Das Spektakel setzte sich im Streifenwagen fort. "Er hat wieder gespuckt", erfuhr Richter Frey. So heftig und intensiv, dass später eine Fahrzeugreinigung vorgenommen werden musste. Auf der Wache rumorte der 22-Jährige weiter, beleidigte und spuckte erneut. Das ging, bis Sanitäter und ein Arzt erschienen. Die verfrachteten ihn (wegen Unkalkulierbarkeit der Lage) ins Regensburger Bezirksklinikum und wurden dabei ebenfalls mit verbalem Unflat belegt.So geriet der heilige Abend zum unheiligen. Als Richter Frey in den Akten blätterte, wurde offenkundig: Der mit einigen Vorstrafen erschienene 22-Jährige war schon einmal an einem Weihnachtsabend und an einem Nikolaustag ausgerastet. Mehr noch: Ein weiterer Widerstand gegen Polizisten hatte sich ein halbes Jahr vor dem Spektakel zugetragen. In ähnlicher Form."Es tut mir leid. Ich hab' keinerlei Erinnerungen", ließ der Angeklagte vernehmen. Doch seine offenbar durch heftigen Alkoholgenuss ausgelöste Aggression musste diesmal fühlbare Folgen haben. Richter Frey verhängte sieben Monate Haft mit Bewährung, setzte 1500 Euro Geldauflage hinzu und erteilte die Weisung, eine Suchtberatung aufzusuchen. Der Vorsitzende orientierte sich dabei weitgehend am Strafantrag von Staatsanwältin Christine Apfelbacher. Verteidigerin Julia Lassmann-Rampf hatte angeregt, wegen einer den 22-Jährigen drückenden hohen Schuldenlast auf die Geldauflage zu verzichten.In seiner Begründung sagte der Richter: "Sie haben das Weihnachtsfest auf Ihre eigene Art gefeiert." Da könne dann der Staat nicht mit Geschenken reagieren.