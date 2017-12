Mit einer Lichterkette haben Mitglieder und Unterstützer des Vereins der pflegenden Angehörigen am Samstag eine halbe Stunde auf die Missstände aufmerksam gemacht, die ihrer Meinung nach in der Pflege an der Tagesordnung sind.

"Wir machen uns stark für die Menschen, die sich nicht äußern können oder einfach wegen der Pflegesituation zu Hause verhindert sind", stand auf den Flugblättern. Die Teilnehmer entzündeten jeweils ein Licht - als Symbol der Unterstützung und Stärkung. Wer sich über den Verein informieren möchte, kann dies bei Vorsitzender Kornelia Schmidt: 09621/78 42 06, info@pflegende-angehoerige-ev.de.