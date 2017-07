Beleidigungen in einem Prozess wegen Beleidigung sind mehr als ungeschickt. Ein Nazi-Vergleich war dann doch zu viel. Die Reaktion des Richters überraschte den Angeklagten sehr wohl. Ob sie ihn beeindruckt, bleibt fraglich.

Zutiefst ehrverletzend

Anwalt distanziert sich

-Sulzbach. Drei Tage Ordnungshaft verhängte Amtsgerichtsdirektor Ludwig Stich gegen den Schmäh-Blogger Hans F. (Name geändert). Im Tonfall der größten Selbstverständlichkeit sprach der 64-Jährige vom "KZ Amberg" und meinte die JVA an der Werner-von-Siemensstraße 2. Eine ausdrückliche Vorwarnung des Strafrichters hatte nichts genutzt. Der notorische Internet-Berserker blieb sich auch im Gerichtssaal treu.Schon mehrfach hat der Mann aus dem Landkreis in diesem Verfahren wegen Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Verstoß gegen das Waffengesetz und Besitz von kinder- und jugendpornografischen Schriften versucht, Stich in seinen beiden Blogs mit Schmähungen unter der Gürtellinie persönlich zu treffen (wir berichteten). Das blieb ohne Erfolg. Der erfahrene Richter reagierte mit stoischer Gelassenheit und ließ sich keinerlei Reaktion auf diese Diffamierungen entlocken.Die jetzige Beleidigung hat nach der Auffassung des Amtsgerichtsdirektors jedoch eine ganz andere Qualität. Wenn eine "rechtmäßige Einrichtung der Justiz" als KZ tituliert werde, dann stelle das "einen erheblichen Angriff auf die Ehre und Würde des Gerichts" dar, begründete Stich die Ankündigung, diese Äußerung mit einer Ordnungsmaßnahme zu ahnden. Hans F.., der bisher nicht nur einmal in der Amberger JVA einsitzen musste, blieb jedoch dabei.Weder eine Haftanstalt noch ein KZ hätten "eine persönliche Ehre, also kann man sie nicht beleidigen", suchte der 64-jährige nach einer verbalen Ausflucht. Per Fax hatte sich dieser schwere Fehltritt des Angeklagten angekündigt. Stich sprach von einem "Konvolut" an Papier, das auf diesem Weg beim Amtsgericht eingegangen sei. Hans F. wollte diese Schreiben in der von ihm bevorzugten "Reichsbürger"-Diktion als Beweisanträge verstanden wissen. Derweil distanzierte sich sein Anwalt Michael Euler ausdrücklich davon. Dieser Vorstoß sei ausschließlich ein persönliches Anliegen seines Mandanten, merkte der namhafte Strafverteidiger aus Frankfurt/Main an.Im bloßer Papierform akzeptierte das Gericht jedoch die angeblichen Beweisanträge nicht. In eine mündliche Hauptverhandlung müssten diese prozessualen Anliegen auch mündlich eingebracht werden, beharrte Stich. Also las Hans F. eines seiner Schreiben vor, das seine Festnahme zur Vollstreckung einer früheren Verurteilung zu einer Haftstrafe als Menschenrechtsverletzung geißelte. Nachdem Stich die KZ-Diffamierung mit einer dreitägigen Ordnungshaft geahndet hatte, ließ der Angeklagte seinen Anwalt einen Befangenheitsantrag gegen das Gericht - es ist der inzwischen zweite - formulieren.An diesem sechsten Verhandlungstag ging es zuvor um ein bei dem 64-Jährigen sichergestelltes Luftgewehr, das genehmigungspflichtig ist. Das bestreitet Hans F. Es handle sich um ein Familienerbstück, das in den 60er Jahren per Quelle-Katalog bestellt worden sei, argumentiert der Angeklagte. Deshalb wurde die Schwester als Zeugin gehört. Sie bestätigte diesen Umstand in groben Zügen, konnte aber nicht eindeutig identifizieren, ob es sich bei der mehr als 40 Jahre später sichergestellten Waffe um eben dieses Luftgewehr handelte.Zudem legte ein IT-Gutachter dar, dass auf dem sichergestellten Notebook von Hans F. vorgefundene Software den Charakter eines Tauschportales hat. Das ist im Zusammenhang mit den angeklagten Verstößen gegen Kinder- und Jugendpornografie-Paragrafen von Interesse, weil dann auch der Aspekt des Verbreitens dieser inkriminierten Inhalte in Betracht kommt. Der Prozess geht weiter.