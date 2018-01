Sie kannten sich von der Schule her. Längere Zeit später wurde bei gemeinsamen Treffen deutlich: Der eine rauchte wohl gerne einen Marihuana-Joint, der andere konnte das Rauschgift besorgen. Für rund zwölf Euro das Gramm und damit zu einem Preis, der nicht gerade kundenfreundlich war.

Wohnungen durchsucht

Kein Handel mit Drogen

Vor Jugendrichter Peter Jung saß nun ein 20-Jähriger am Amtsgericht Amberg, der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen zufolge seinem gleichaltrigen Kumpel zumindest in sieben Fällen Marihuana verkaufte. Einmal 28 Gramm zu 350 Euro, dann 13 Gramm für 180 Euro und schließlich fünf Mal kleinere Mengen zu je zwei bis drei Gramm. Die Deals gingen im nördlichen Landkreis vonstatten. Nur das war zweifelsfrei klar. Dann aber mussten Staatsanwalt Wolfgang Doblinger und Jugendrichter Jung in eine Art Karussell der Verwirrungen steigen. Der Angeklagte erinnerte sich nur noch, dass er dann und wann Marihuana für seinen Kumpel beschaffte. Eine Art Gefallen, wie er dem Richter mitteilte. Quasi Freundschaftsdienste. Natürlich ohne Gewinnabsichten.Der gleichaltrige Schulkamerad mochte sich an wenig bis nichts erinnern. Da bohrte Richter Jung nach und brachte schließlich heraus, dass zumindest ein größerer und ein kleinerer Deal stattfanden. Wo genau das ortsmäßig über die Bühne ging, hatte der Käufer irgendwie aus dem Gedächtnis verloren.Die Kripo Amberg hatte bei ihren Ermittlungen erst Wohnungen durchsucht und dann Handys beschlagnahmt. Deren Auswertungen erbrachten: Es gab sogenannte Chats, aus denen Marihuanageschäfte zwischen beiden entnehmbar waren. Doch genaue Details ließen sich auch dadurch nicht herausarbeiten. Im finalen Stadium des Prozesses wurden vier der insgesamt sieben Anklagepunkte eingestellt, weil ein Nachweis nicht zu führen war.Blieben drei Drogendeals, darunter auch die beiden größeren mit 28 bzw. 13 Gramm. Dafür verlangte Staatsanwalt Doblinger eine Woche Dauerarrest für den Angeklagten. In seinem Urteil hielt Richter Jung nur zwei Fälle für stichhaltig nachweisbar. Allerdings gab es auch dafür eine Woche Arrest für den bis dahin nicht vorbestraften 20-Jährigen. Jung machte deutlich: "Es war wohl kein Handel mit Drogen, sondern nur eine Veräußerung." Mit anderen Worten: Keine gewinnbringenden Aktionen, sondern letztlich ein Freundschaftsdienst.Die eigentlichen Drahtzieher blieben, wie bei solchen Prozessen üblich, anonym. Der Käufer kannte sie nicht (obwohl er ihnen offenbar einmal vorgestellt worden war) und der Angeklagte mochte die Namen seiner Lieferanten nicht nennen.