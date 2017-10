Anita Spitzl geht nach 16 Jahren als Pflegedienstleisterin des Marienheims in Ruhestand

Abschiedsstimmung im Marienheim der Caritas an der Zeughausstraße: Nach 16 Jahren als Pflegedienstleiterin geht Anita Spitzl in Ruhestand. Ihre Nachfolgerin steht laut einer Pressemitteilung des Seniorenheims bereits fest: Es handelt sich um Susanne Mayer, die in der Einrichtung bisher als Wohnbereichsleiterin tätig war und mittlerweile erfolgreich die Ausbildung zur Pflegedienst- sowie zur Heimleitung absolviert hat.

Während einer Feier mit den Mitarbeitern nahm Anita Spitzl nun Abschied von ihrer Marienheim-Familie. Heimleiter Wolfgang Hiemer und die gesamte Belegschaft des Hauses bedankten sich bei ihrer ehemaligen Chefin und Kollegin für ihre Dienste.In den Festansprachen wurde betont, dass sowohl Spitzls fachlichen als auch ihre menschlichen Qualitäten für diese Aufgabe in hohem Maß dazu beigetragen haben, das Marienheim-Schiff auf sicherem Kurs zu leiten. Wie ein "Fels in der Brandung" habe sie auch in schlechten Zeiten "wie eine Löwin" um das Wohlergehen der Bewohner und Mitarbeiter gekämpft.Spitzl wünschte ihrer Nachfolgerin viel Kraft und Zuversicht für die bevorstehende Aufgabe.