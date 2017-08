Zwei Senioren starben: Die Amberger empfanden diesen schwersten Verkehrsunfall im Stadtgebiet seit mehr als 20 Jahren als Katastrophe. Die Suche nach der Ursache mündete jetzt in einer Anklageschrift.

Fahrlässige Tötung

Enorme Wucht

Aus unserer Sicht besteht an der Strafbarkeit des Verhaltens des Mannes kein Zweifel. Oberstaatsanwalt Thomas Strohmeier

Noch am Unfallort war Ende November von gesundheitlichen Problemen des damals 65-Jährigen die Rede. Er hatte auf der Katharinenfriedhofstraße auf dem Weg Richtung Innenstadt die Kontrolle über seinen SUV verloren. Kurz darauf wurde diese Darstellung als Spekulation oder gar öffentliche Vorverurteilung wieder zurückgenommen. Angesichts zweier Todesopfer und vier Verletzter standen jedoch routinemäßig staatsanwaltschaftliche Ermittlungen sowieso im Raum.Sie gerieten schnell ins Stocken. "Der Beschuldigte zeigte sich wenig kooperativ", erinnert sich Oberstaatsanwalt Thomas Strohmeier. Inzwischen ist er überzeugt: "Aus unserer Sicht besteht an der Strafbarkeit des Verhaltens des Mannes kein Zweifel." Sonst wäre keine Anklageschrift verfasst worden. Sie liegt jetzt beim Amberger Amtsgericht. Dem Unfallverursacher "muss bewusst gewesen sein, dass er erhebliche gesundheitliche Probleme hatte", als er sich am 26. November vergangenen Jahres, das war ein Samstag, an das Steuer seines SUV setzte, bekräftigt Strohmeier.Daraus resultiere die Frage, ob und wie viel Schuld der damals 65-jährige Autofahrer auf sich geladen habe. Die Anklage lautet auf fahrlässige Tötung im Straßenverkehr (Paragraf 222 Strafgesetzbuch). Eine Verurteilung sieht ein Strafmaß mit der Bandbreite zwischen einer Geld- und Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren vor. Der Begriff der Sorgfaltspflicht-Verletzung rückt dabei in den Vordergrund.Der einstige Unfallhergang war hingegen schnell geklärt. Gegen 10.30 Uhr fuhr der jetzige Beschuldigte mit seiner Ehefrau als Beifahrerin auf der Katharinenfriedhofstraße Richtung Zentrum. Etwa 200 Meter vor der Einmündung in den Kreisverkehr am Beethovenplatz verlor der Mann offenbar die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Straße ab und walzte mit seinem SUV bereits Verkehrszeichen um. Führerlos rollte das schwere Auto in den Einmündungsbereich des Kreisverkehrs hinein und prallte voll in das Heck eines Kleinwagens.Der dadurch verursachte Drall schleuderte den SUV über die Verkehrsinsel hinweg Richtung Fleurystraße, durchpflügte einen Grünstreifen und erfasste zwei Senioren auf dem Gehweg. Die Frau (83) und der Mann (81) hielten sich unabhängig voneinander zufällig dort auf und wurden auf der Stelle getötet. Erst ein Hauseck stoppte die unkontrollierte Fahrt des schweren Pkw. Mit welcher Wucht das Auto noch unterwegs war, als es gegen die Mauer prallte, unterstrich die Tatsache, dass später teilweise Einbruchgefahr bestand.Neben den beiden Todesopfern forderte dieser Verkehrsunfall noch vier mittelschwer Verletzte, darunter auch der Verursacher und seine Ehefrau als Beifahrerin. Sie und die beiden Insassen des gerammten Kleinwagens wurden zur stationären Behandlung in das Klinikum St. Marien eingeliefert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde damals der total beschädigte SUV sichergestellt, um auch denkbaren technischen Ursachen nachzugehen.