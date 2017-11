Seit mehr als 20 Jahren fördert die AOK die überwiegend ehrenamtliche Arbeit, die in der Region in Selbsthilfegruppen geleistet wird. Diesmal hilft die Kasse mit über 32 000 Euro. Aktuell nahmen Vertreter von Selbsthilfegruppen aus der Stadt sowie den Landkreisen Amberg-Sulzbach und Schwandorf die Fördergelder in Empfang. Direktorin Christa Siegler übergab symbolisch den Scheck über 32 589,06 Euro.

"Ich bin sehr froh, dass insgesamt 20 Selbsthilfegruppen in unserem Kassenbezirk mit einer Förderung bedacht werden konnten. Die bayerischen Selbsthilfegruppen sind wichtige Anlaufstellen, insbesondere für chronisch kranke Menschen, die dort Unterstützung bei ihrer Krankheitsbewältigung erfahren", wird Christa Siegler in einer Presse-Info zitiert.Die so wichtige Arbeit der verschiedenen Gruppen aus Stadt und Land werde ehrenamtlich geleistet. Mit den Zuschüssen sollen die nötigen Ausgaben für Raummiete, Fortbildung, Bürobedarf und Faltblätter bestritten werden. Auch besondere Aktionen, Anschaffungen oder Jubiläen der Gruppen können gefördert werden. Außerdem heißt es: Oberpfalzweit wird die Verteilung der Fördermittel über die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KISS) in Regensburg koordiniert. Anträge können immer bis zum 15. Februar des Förderjahres bei der KISS Regensburg, Landshuter Straße 19, 93047 Regensburg eingereicht werden. Hinweise zu Fördervoraussetzungen und Antragsunterlagen sind unter www.kiss-regensburg.de oder bei der AOK-Direktion in Amberg, 09621/860-0, erhältlich.