Was tun, wenn am Ende der Ausbildung noch keine Zusage auf Übernahme vorliegt? Wichtig ist, sich frühzeitig von der Arbeitsagentur beraten zu lassen.

Die Chancen, dass Fachkräfte nach der Ausbildung weiterbeschäftigt werden, stehen in der mittleren Oberpfalz gut. "Wenn feststeht, dass der Auszubildende nach der Lehre nicht übernommen wird oder die Übernahme nicht sicher ist, sollten sie frühzeitig aktiv werden", erklärt Joachim Ossmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Schwandorf. Das Ziel der Vermittlungs-Fachkraft ist es, mit den Auszubildenden eine passende Beschäftigung zu finden. "Wir wollen, dass sie ihren gewünschten Arbeitsplatz finden. Dafür zeigen die Vermittler in der Arbeitsagentur konkrete Alternativen auf und stehen mit Rat und Kompetenz auf dem Weg ins Berufsleben zur Seite", informiert Ossmann.Klappt es mit dem direkten Einstieg trotzdem nicht, müssen sich Betroffene rechtzeitig arbeitslos melden und Arbeitslosengeld beantragen. Nur so kann gewährleistet werden, dass sie finanziell abgesichert sind. Mit dem Bezug von Arbeitslosengeld ist außerdem die Krankenversicherung sichergestellt. Der Antrag auf Arbeitslosengeld steht online unter www.arbeitsagentur.de zur Verfügung.