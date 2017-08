Die Sensation an sich, das vollständig erhaltene Hügelgrab aus der Hallstattzeit vor 2600 Jahren, hätte mit dem Fund im Inneren noch getoppt werden können. Wurde er aber nicht. Denn mit dem Vortasten auf Höhe der Bestattung wurde den Archäologen schnell klar: Die Grabräuber waren schon vorher da.

Ausgrabungen Seit März 2016 graben sich Archäologe Mathias Hensch und sein Team durch die Geschichte der Stadt. Die ältesten Spuren sind 2600 Jahre alt. Aber auch die Hinterlassenschaften deutlich jüngerer Trinkbrüder sind gefunden worden.



Kurioses wie das Skelett eines Pferdes, das vor etwa 1000 Jahren vor den damaligen Toren der Stadt vergraben wurde, Beeindruckendes wie das Relikt eines Königshofes, den Ludwig der Bayer nach einem Brand nicht wieder aufbauen wollte, oder Vorhersehbares wie die Grundmauern des Bürgerspitals, das 1319 auf dem Areal erbaut wurde. Hinter der Spitalkirche legten die Archäologen einen spätmittelalterlichen Friedhof frei, der Einblick in Bestattungsriten gab. Hensch und sein Team werden noch bis März auf dem Gelände weiterarbeiten. (roa)

Die Gebeine der dort auf dem Bürgerspital-Areal ruhenden alten Dame hatten die Plünderer aus dem 7. Jahrhundert vor Christus zur Seite geräumt. Zu finden waren allerdings jede Menge Scherben. Sie waren einst Gefäße und wurden, wie vermutlich auch der verschwundene Schmuck, als Grabbeigabe zu der Toten gelegt. Diese neuen Erkenntnisse aus Ambergs Geschichte präsentierte Archäologe Mathias Hensch am Donnerstag bei einer Führung am Bauzaun. Die Unbekannte sei "grazil" gewesen und für damalige Verhältnisse recht betagt: Sie starb mit etwa 50 Jahren.Dass tatsächlich Ketten und zumindest Armbänder mit beigelegt worden waren, bewiesen Grünfärbungen am Unterarmknochen. Viele Scherben waren das Indiz für insgesamt 16 Gefäße, die der Ur-Ambergerin mit in die letzte Ruhestätte gelegt worden waren. Diese hallstattzeitliche Keramik ist reich an Kammstrich-Verzierungen. Die Dame ist aber nicht die einzige Tote auf diesem Quadratmeter Geschichte. Ein Fleck, den Hensch als "Leichenbrand" identifizierte, verwies auf eine weitere Bestattung. Hier fanden die Archäologen Schmucknadeln aus Bronze und Eisen. Gerade letzteres Material sei für damalige Zeit neu gewesen und hätte eine höhere Wertschätzung genossen. Weitere rötliche Färbungen an den Steinen sind Indiz für die Eisenverhüttung der Kelten vor Ort."Wahrscheinlich führte dies zu einer Art Wohlstand." Nahtlos fügen sich die geschichtlichen Strukturen nicht aneinander. "Von der frühen Eisenzeit bis zum Mittelalter gibt es keine Kontinuität." Mit großem Interesse blickten die Zaungäste durch das Schlüsselloch der Geschichte vom siebten Jahrhundert vor Christus bis zum Mittelalter. "Es ist sehr wichtig, solche Spuren zu sichern", betonte Hensch abschließend.___