Ein Familienvater war am Freitag zwischen 14.15 und 14.30 Uhr nur kurz in einer Auto-Werkstatt in der Hirschauer Straße. Zuvor hatte er die Badesachen seiner Kinder einschließlich eines schwarz-grünen Kindersitzes der Marke Römer auf dem Gehweg abgestellt.



Als der Mann die Sachen im Wert von 120 Euro nach der Reparatur wieder in seinen Pkw einladen wollte, waren sie plötzlich weg. Hinweise auf den Verbleib eines Plastik-Dinosauriers, den Taucherbrillen und den Badehosen nimmt die Polizei unter 09621/890-0 entgegen.