Flanke über den Tisch direkt ins obere rechte Eck des Weizenglases. Der Mittelstürmer versenkt die Pommes zielsicher im Bier des Trainers. Den Zweikampf um das Spezi entscheidet der Libero mit vollem Körpereinsatz für sich. Das Getränk bahnt sich derweil einen Weg zwischen Tannenzweigen und Christbaumkugel auf die Hose des Papas: Weihnachtsfeiern von Bambini-Fußballern sind der Inbegriff adventlicher Besinnung, ein Ort christkindlicher Kontemplation. Der Auftritt des Sportverein-Nikolauses mit seiner windschiefen Mitra kann dieses Idyll nicht trüben. Shakespeare-mäßig haben seine Engelein die Verse zusammengereimt. "Denn eines ist gewiss: dass unser Trainer der beste is!" Der Saal im Dorfwirtshaus tobt. Die Helden des Kleinfelds laufen zur Hochform auf.

Der heilige Mann ist schon seit einer Stunde entschwunden (und sitzt derweil am Stammtisch), als der Torwart fündig wird. In der Abstellkammer der Gaststätte hat der Nikolaus seinen Stab vergessen, die Mütze und sogar den Bart. Ausgerechnet in dem Zimmer, in dem sich im Sommer immer der Kirwabär umzieht. Ein ungeheuerlicher Verdacht drängt sich auf. Der ganzen Sause droht der Spielabbruch. Gut, dass die Wirtin die Rote Karte zückt und die Kinder vom Platz stellt. Es war wieder ein tolles Fest. Und es steht unentschieden zwischen Nikolaus und Kirwabär.