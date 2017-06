Schwandorf/Amberg. (hwo) Die Staatsanwaltschaft wirft dem mutmaßlichen Täter Mord vor. Am kommenden Montag beginnt in Amberg der Prozess gegen einen 45-Jährigen, der den Ermittlungen zufolge seine Lebensgefährtin mit drei Pistolenschüssen tötete.

Sechs Tage lang will das Amberger Schwurgericht klären, was sich am 31. Mai 2016 gegen 8.30 Uhr morgens in der Stadt Maxhütte-Haidhof (Kreis Schwandorf) ereignete. An diesem Tag erschien ein damals 44-jähriger an der Haustür seiner wesentlich älteren Lebensgefährtin, wurde eingelassen und begab sich in die Küche.Was dort geschah, bezeichnet die Staatsanwaltschaft nun als Mord. Der Mann, so hat sie ermittelt, zog eine Pistole der russischen Marke Tokarev aus der Manteltasche und feuerte aus der Waffe vom Kaliber 7.62 Millimeter drei Schüsse auf die unmittelbar vor ihm stehende 59-Jährige ab. Während der Schütze flüchtete, schleppte sich das Opfer noch zu einer Schlafcouch. Als der Notarzt eintraf, lag die Frau im Sterben.Der Flüchtige lieferte sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd, die quer durch den Landkreis Schwandorf führte. Bei Tempo 120 kam der 44-Jährige unweit von Thanstein auf nasser Straße ins Schleudern und verursachte einen Unfall - ohne weiteren Personenschaden. Im Fahrzeug lag die Tatwaffe.Zahlreiche Zeugen und mehrere Sachverständige werden aussagen. Den Vorsitz führt Landgerichtsvizepräsidentin Roswitha Stöber, die Anklage vertritt der Leitende Oberstaatsanwalt Joachim Diesch. Er hatte auch die nahezu ein Jahr dauernden Ermittlungen geführt.