"Kann man zur Vorbeugung etwas gegen Keime machen?" Diese Frage haben Anna Bach und Florian Lapp sehr oft gehört. Ihre Antwort: "Gut, dass Sie fragen!" Denn: Anna und Florian sind Bachelor-Studenten der Krankenhaushygiene an der Technischen Hochschule Mittelhessen, kurz THM.

Amberg. (tk) Sie absolvieren laut einer Pressemitteilung des Klinikums derzeit ihr Praktikum in St. Marien. Mit dem Team der Krankenhaushygiene um Stephan Röckelein haben die beiden jetzt im Foyer des Klinikums Patienten und Besucher über Krankenhauskeime aufgeklärt. Anlass: Die International Infection Prevention Week. Deutsch: Internationale Infektions-Präventions-Woche.Diese Woche wird - vor allem in englischsprachigen Ländern - genutzt, um über Infektionsvermeidung aufzuklären. Denn: Infektionskrankheiten gehören zu den ältesten und häufigsten Krankheiten der Menschheit. Weltweit fordern sie laut dem Schreiben jedes Jahr Millionen Todesopfer - in Industrienationen sind Infektionskrankheiten die dritthäufigste Todesursache. Auch die Zahl an Krankenhausinfektionen mit zum Teil multiresistenten Erregern sei ein großes Problem.Nun kam die Internationale Infektions-Präventions-Woche erstmalig in die Oberpfalz. Die Idee dazu hatte Professor Hamid Hossain, Chefarzt für Mikrobiologie des Klinikums St. Marien und der Kliniken Nordoberpfalz: "Es gibt eine große Verunsicherung in der Bevölkerung und bei Patienten über Krankenhauskeime. Die Menschen haben Angst, ins Krankenhaus zu gehen. Wir wollen Ängste abbauen statt sie zu schüren."Student Florian Lapp dazu: "Wir wollen mit dieser Aktion dazu beitragen, Aufklärung zu leisten. Das Thema Krankenhaushygiene spielt eine immer wichtigere Rolle, weil die Antibiotika-Resistenzen immer mehr zunehmen." Anna Bach ergänzt in dem Schreiben: "Wir möchten den Menschen auch einfach die Angst vor Keimen nehmen und zeigen, dass Keime ganz normal - viele von ihnen sogar wichtig für uns sind."Mit Postern und Bakterien auf Nährböden zeigten die Hygienespezialisten den Patienten und Besuchern, wie Krankenhauskeime ins Klinikum eingeschleppt und welche hygienischen Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Patienten und Besucher lernten, dass eine regelmäßige Händedesinfektion beim Betreten des Krankenhauses die Übertragung verhindern kann. Gleiches gilt vor und nach dem Patientenkontakt."Die Menschen brauchen eine praxisnahe Aufklärung", wird Klinikumsvorstand Manfred Wendl zitiert.