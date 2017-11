Mit Ausgrabungen beschäftigen sich die Amberger derzeit gerne. Während auf dem Bürgerspital-Areal Knochen für Knochen freigelegt werden, öffnete sich in 90er-Jahren auf dem Marktplatz ein Schaufenster in die Stadtgeschichte. Im Zuge der Oberflächensanierung gab es auch archäologische Grabungen in den Tiefen.

Am Fuße der Martinskirche wurden Reste von Fliesen gefunden, bei denen es sich um den Bodenbelag des alten Gotteshauses handeln konnte. Außerdem legten die Experten Mauerreste frei, die auf einen ehemaligen Friedhof hindeuteten. Ansonsten blieben die Funde - im Vergleich zu den außergewöhnlichen Entdeckungen, die heuer in der Erde hinter der Spitalkirche gemacht wurden - relativ unspektakulär.