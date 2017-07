Durchhaltevermögen, eisernen Willen und Fleiß bewiesen die sechs jungen Frauen und ein Kollege, die sich drei Jahre an der ISE-Berufsfachschule am Kaiser-Ludwig-Ring durchgebissen haben. Sie haben ihr Ziel erreicht und dürfen sich nun staatlich geprüfte Altenpfleger nennen. Acht Frauen bestanden mit sehr gutem Erfolg die Prüfung zur staatlich geprüften Pflegefachhelferin. Ihr Kurs dauerte ein Jahr.

Drei Staatspreise Bei der Abschlussfeier freuten sich die geladenen Heim- und Stationsleiter, Fachkräfte und Ausbilder mit den Absolventen. Bevor Schulleiterin Ilona Lang die lang erwarteten Zeugnisse und auch drei Staatspreise überreichte, beleuchtete sie in einem gespielten Telefonat die umfangreichen Ausbildungs-Segmente der frischgebackenen Fachkräfte. Laut Geschäftsführer Roland Domogalla haben die Teilnehmer einen Beruf gewählt, den man angesichts des Personalmangels im Pflegebereich über Jahrzehnte ausüben könne. Pflegerische Tätigkeit verlange viel Verantwortung, denn alte Menschen verdienten Respekt und Zuwendung. ISE-Geschäftsführer Peter Blendowski dankte den Absolventen, dass sie diese Schule gewählt haben, aber auch den Geschäftspartnern, dass sie der Schule Vertrauen schenken und die Ausbildung fördern.



Wie Manfred Tröppl, Leiter der Geschäftsstelle Amberg der Agentur für Arbeit, mit großer Freude berichtete, haben fast alle Absolventen schon einen Arbeitsplatz oder eine Stelle in Aussicht. Seinen Glückwünschen schloss sich Rainer Liermann vom Jobcenter Amberg-Sulzbach an. Drei der Absolventinnen wurden drei mit Staatspreisen für hervorragende Ergebnisse ausgezeichnet: Bianca Saget (1,1), Alla Gluz (1,3) und Irina Jansen (1,1). Die neuen Ausbildungen staatlich geprüfte Altenpfleger und staatlich geprüfte Pflegefachhelfer beginnen im September. (usc)

Der Bedarf an qualifizierten Kräften in Einrichtungen der Altenpflege wächst ständig. Immer mehr Menschen werden älter, immer mehr Menschen pflegebedürftig. Für Arbeitslose und Arbeitssuchende bieten sich deshalb als Fachkräfte im Pflegebereich neue Chancen, zumal Arbeitsagentur und Jobcenter die Neuqualifizierung fördern.Wie bei der Zeugnisverleihung zu hören war, gliedert sich die Ausbildung zum Altenpfleger über drei Jahre in 2100 Stunden Theorie und 2500 Stunden fachpraktischen Unterricht. Die Ausbildung zum Pflegefachhelfer in der Altenpflege umfasst 800 Stunden Theorie und 650 Stunden Praxis. Vermittelt werden Grundlagen der Pflege, Altenpflege und Altenkrankenpflege, Lebensgestaltung, Berufskunde, Recht und Verwaltung, Deutsch und Kommunikation sowie Lebenszeit- und Lebensraumgestaltung. Die hohe Qualität der Ausbildung an der Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe der gemeinnützigen ISE zeigt sich nach Angaben der Schule darin, dass seit Eröffnung der staatlich anerkannten Einrichtung im Jahr 2010 bislang fast alle Absolventen bestanden und annähernd 100 Prozent umgehend einen Arbeitsplatz gefunden haben.