Auseinandersetzung in sozialer Einrichtung in Amberg

Eine 27-jährige Bewohnerin einer sozialen Einrichtung zerstach am Donnerstag gegen 19.30 Uhr mit einem Küchenmesser den hinteren Fahrradreifen eines 34-Jährigen aus Sulzbach-Rosenberg. Am Ende landete aber der Mann in der Arrestzelle.

Nach Angaben der Polizei sei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen der Einrichtung vorausgegangen. Zudem habe die Frau Alkohol konsumiert. "Der 34-Jährige beobachtete mehr oder weniger zufällig den ganzen Vorfall." Anwohner alarmierten die Polizei. Ein Alkoholtest ergab 1,2 Promille bei der Frau. Auch der Besitzer des Fahrrades hatte 2 Promille intus. Die Polizei erteilte ihm Platzverweis. "Es war abzusehen, dass sein weiteres, unberechtigtes Verbleiben die Lage hätte eskalieren lassen."Der Mann weigerte sich, so dass ihn die Beamten festnahmen. Er verbrachte die Nacht in der Arrestzelle. "Dort zerstörte er schließlich die Matratze und verschloss sich ebenso dem üblichen Verhalten, die für die Notdurft vorgesehene Einrichtung zu benutzen." Ihn erwartet neben Strafanzeigen wegen Beleidigung und Sachbeschädigung eine erhebliche Geldstrafe. Die Reifenstecherin wird ebenfalls angezeigt.