"Ja, is' denn heut' no' Weihnachten?", könnte man in Abwandlung des bekannten Beckenbauer-Werbespruchs angesichts dieser vielen Christbäume fragen: Antwort: Nein, is' nimmer, auch wenn hier ein ganzer Berg Bäume liegt und ein wenig an manchen Verkaufsmarkt im Advent erinnert.

Aber es sind natürlich ausgediente Exemplare, die hier bei den Altglasbehältern an der Merianstraße und teilweise auch an anderen Container-Standorten abgelegt wurden. Alle Jahre wieder gibt es diese Unsitte: Manche Leute, die den Abholdienst vieler Pfarreien verpasst haben oder von vornherein keine Lust hatten, ihn zu bestellen, bedienen sich dieser unschönen Variante, den ausrangierten Baum einfach am nächstbesten Altglasdepot hinzuschmeißen. Nach dem Motto: Hier stehen ja sonst auch Grüngutcontainer.Dass das im Winter aber nicht der Fall ist, stört anscheinend wenig. Obwohl die Stadt jedes Jahr darauf hinweist, wann die Grüncontainer abgezogen und in der Regel wieder aufgestellt werden. Der Januar war noch nie dabei. Deswegen ist es auch verboten, die Bäume hier einfach so abzuladen. Die Sorge mit der Entsorgung hat jetzt die Stadt, die diesen Baummüll extra mit Mehrkosten entfernen lassen muss.